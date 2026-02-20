Capitals fixieren in Linz Platz im Pre-Play-off

KAC vier Punkte voran

Im Gegensatz zu Salzburg kam Klagenfurt mit einem Heimsieg aus der Olympia-Pause – dem dritten in Folge. In einer lange Zeit ausgeglichenen Partie brach KAC-Topscorer Mathias From erst in der 53. Minute in einer 5:3-Überzahlsituation den Torbann. Joshua Teves traf ins leere Tor zum Endstand (60.). Die Klagenfurter haben in 18 ihrer vergangenen 19 Heimspiele gepunktet. Sie führen nun vier Zähler vor den Graz99ers, die in Bozen mit 0:4 unter die Räder kamen, und neun vor Salzburg.