Tausende Haushalte eine ganze Nacht ohne Strom

Funkverkehr mit Notstrom

Aus dem Büro von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hieß es, die Landessicherheitszentrale (LSZ) stehe in enger Abstimmung mit den Einsatzkräften. Die oberste Priorität habe die Sicherheit der Bevölkerung, das Freimachen blockierter Straßen und die Unterstützung der Gemeinden. Besonders schwierig sei die Kommunikation. „In vielen Orten funktionieren Mobiltelefone nur eingeschränkt oder gar nicht.“ Laut Burgenland-Energie wurde im heiklen Landessüden der Funkverkehr zwischen den Einsatzkräften mithilfe von Notstromaggregaten sichergestellt.

Helfer sind einsatzbereit

Die Folgen der Stromausfälle waren für viele Menschen massiv spürbar. Mobiltelefone fielen reihenweise aus, Heizungen standen still, in den Häusern wurde es bei Minusgraden zunehmend kalt. Besonders für ältere Menschen stellte die Situation eine enorme Belastung dar. In manchen Gemeinden sprach man bereits von einer Lage, die einem Katastrophenalarm nahekomme. Das Zivilschutzkonzept sieht jedenfalls vor, dass die Gemeinde oder die Feuerwehr als erste zentrale Anlaufstelle für die Bevölkerung zur Verfügung stehen. Für Informationen zur Wiederherstellung der Stromversorgung können betroffene Gemeinden die Störungshotline von Netz Burgenland unter 0800/888 9009 anrufen.