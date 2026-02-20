Kanada dreht 0:2-Rückstand und steht im Finale

McDavid vertrat Crosby als Kapitän. Der 29-Jährige, der auch die NHL-Scorerwertung anführt, hält nach zwei weiteren Assists nun bei 13 Scorerpunkten im Turnier. Das ist neuer Olympia-Rekord. Bisher hielten die beiden Finnen Teemu Selänne und Saku Koivu mit je elf Punkten 2006 gemeinsam mit McDavid die Bestmarke. Celebrini kann diesen Wert im Finale ebenfalls noch erreichen, er hält bei zehn Zählern.