So tickt der neue Salzburg-Trainer

Mit der Bestellung von Daniel Beichler zum Cheftrainer hat Fußball-Vizemeister Salzburg einen mutigen Schritt gewagt. Die Bullen setzen in der aktuell schwierigen sportlichen Situation nicht auf einen Mann mit Erfahrung, sondern auf eine interne Lösung. „Das hat in der Vergangenheit schon oft gut funktioniert“, sprach Sportboss Marcus Mann Matthias Jaissle und Marco Rose, die wie Beichler vor dem Sprung zu Salzburg bei Liefering bzw. in der Akademie tätig waren, an.