6000 Stahltests pro Tag in neuem Voest-Prüfzentrum

Prüfung von Oberfläche und Festigkeit

Getestet wird im neuen Prüfzentrum unter anderem die Oberflächenrauheit des Stahls. Das ist für viele Kunden insofern wichtig, als das Material von ihnen oftmals lackiert wird. Ebenfalls überprüft wird die Festigkeit und Zähigkeit des Stahls. Getestet wird hauptsächlich für die Steel Division der Voest. Sie machte zuletzt einen Jahresumsatz von 5,8 Milliarden Euro und beschäftigte weltweit rund 10.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zum Vergleich: Der Umsatz des gesamten Konzerns lag im letzten Geschäftsjahr bei 15,7 Milliarden Euro.