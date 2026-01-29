Voestalpine verkauft Tochterbetrieb an US-Konzern

Ausblick bestätigt

„Die voestalpine BÖHLER Profil ist profitabel und hat in der Vergangenheit solide Ergebnisse erwirtschaftet. Kadant Inc. übernimmt ein gut positioniertes Unternehmen und hat ein großes Interesse signalisiert, das Unternehmen und sein Portfolio weiterzuentwickeln“, so der für die Sparte verantwortliche Vorstand Reinhard Nöbauer. Den Angaben zufolge kam die voestalpine BÖHLER Profil GmbH 2024/25 auf einen Umsatz von 51,5 Millionen Euro. Am Ausblick ändert die Veräußerung nichts. Der Vorstand rechnet weiter mit einem Konzern-EBITDA zwischen 1,40 und 1,55 Milliarden Euro für das Geschäftsjahr 2025/26.