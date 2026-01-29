Vorteilswelt
Linzer Stahlkonzern

Voestalpine verkauft Tochterbetrieb an US-Konzern

Oberösterreich
29.01.2026 15:27
Der Stahlkonzern hat seinen Sitz in Linz.
Der Stahlkonzern hat seinen Sitz in Linz.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Der Linzer Stahlkonzern Voestalpine trennt sich von seiner Tochterfirma Böhler Profil mit Sitz in Bruckbach in Niederösterreich. Der US-Konzern Kadant übernimmt das an der Ybbs gelegene Werk und die rund 150 dort beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Der Verkauf soll bis März abgeschlossen sein. Die Linzer haben damit die Portfoliobereinigung in der High Performance Metals Division abgeschlossen.

„Im Rahmen der Neuorganisation der High Performance Metals Division wurde sichtbar, dass die voestalpine BÖHLER Profil aufgrund ihrer Struktur, Vertriebskanäle und Prozesse nicht mehr länger ein strategisches Kerngeschäft des voestalpine-Konzerns darstellt. Kadant Inc. zeigte bereits mehrfach Interesse am Unternehmen. Für uns war es auch ein wichtiges Signal, dass der neue Eigentümer von der Expertise der Mitarbeiter:innen sowie von den Fertigungstechnologien und -kapazitäten beeindruckt ist“, erklärte voestalpine-Vorstandschef Herbert Eibensteiner.

Ausblick bestätigt
„Die voestalpine BÖHLER Profil ist profitabel und hat in der Vergangenheit solide Ergebnisse erwirtschaftet. Kadant Inc. übernimmt ein gut positioniertes Unternehmen und hat ein großes Interesse signalisiert, das Unternehmen und sein Portfolio weiterzuentwickeln“, so der für die Sparte verantwortliche Vorstand Reinhard Nöbauer. Den Angaben zufolge kam die voestalpine BÖHLER Profil GmbH 2024/25 auf einen Umsatz von 51,5 Millionen Euro. Am Ausblick ändert die Veräußerung nichts. Der Vorstand rechnet weiter mit einem Konzern-EBITDA zwischen 1,40 und 1,55 Milliarden Euro für das Geschäftsjahr 2025/26.

Kadant mit Sitz in Westford in Massachusetts ist eine Abspaltung von Thermo Electron, dem Vorläufer von Thermo Fisher Scientific und beschäftigt weltweit rund 3.900 Mitarbeiter in 22 Ländern. Kadant ist an der New Yorker Börse gelistet und beliefert unter anderem die Papierindustrie.

