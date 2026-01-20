Voest-CEO: Ohne Reformen droht weitere Abwanderung

Die voestalpine verweist darauf, dass der Konzern in den letzten zehn Jahren 5,6 Milliarden Euro in Österreich investiert habe. Auch das Dekarbonisierungsprojekt „greentec steel“ komme gut voran, sagte Eibensteiner. „Wir haben bereits mehr als 500 Millionen Euro investiert und werden die Bauarbeiten in Linz und Donawitz bis 2027 abschließen.“ Bis 2029 will die voestalpine damit die CO2-Emissionen gegenüber 2019 um bis zu 30 Prozent senken. „Das Projekt liegt mit einem Investitionsvolumen von rund 1,5 Milliarden Euro nach wie vor im Kosten- und Zeitplan. Und dies obwohl zum Beispiel die Lohnkosten massiv gestiegen sind.“