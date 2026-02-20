Landestheater: Ein Nashorn mischt die Schule auf

Das Linzer Landestheater bietet ein Semesterferien-Finale für junge Abenteurer: Am Samstag hat „Die Reise zum Mittelpunkt des Waldes“ Premiere, am Sonntag folgt mit „Dickhäuter“ ein kraftvolles Stück über Mut, Sturheit und große Gefühle. Beide Produktionen sind für Publikum ab sechs Jahren – und beide versprechen Theater, das man so schnell nicht vergisst