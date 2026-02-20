Vorteilswelt
Zwei Premieren

Landestheater: Ein Nashorn mischt die Schule auf

Oberösterreich
20.02.2026 16:00
Ada Lüer, Jakob Schmölzer und Levi R. Kuhr in „Dickhäuter“
Ada Lüer, Jakob Schmölzer und Levi R. Kuhr in „Dickhäuter“(Bild: Petra Moser)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Das Linzer Landestheater bietet ein Semesterferien-Finale für junge Abenteurer: Am Samstag hat „Die Reise zum Mittelpunkt des Waldes“ Premiere, am Sonntag folgt mit „Dickhäuter“ ein kraftvolles Stück über Mut, Sturheit und große Gefühle. Beide Produktionen sind für Publikum ab sechs Jahren – und beide versprechen Theater, das man so schnell nicht vergisst

0 Kommentare

Das Junge Theater am Linzer Landestheater fährt in dieser Saison richtig auf – jede Produktion ist spannend, mutig, überraschend.

So auch am kommenden Premierenwochenende: Spartenleiterin Nele Neitzke inszeniert höchstpersönlich „Die Reise zum Mittelpunkt des Waldes“ nach Finn-Ole Heinrich. Ein Theatersolo voller Zauber: geheimnisvolle Wege, leuchtende Pfade, flüsternde Bäume – hier wird die Natur zur Hauptfigur. Die Premiere am Samstag ist ein Muss für alle kleinen (und großen) Entdecker.

Vinzent Gebesmair in „Die Reise zum Mittelpunkt des Waldes“
Vinzent Gebesmair in „Die Reise zum Mittelpunkt des Waldes“(Bild: Petra Moser)

Dickhäuter: Wenn ein Nashorn Herzen weich macht
Recht menschlich, aber nicht weniger intensiv wird es tags darauf in „Dickhäuter“. Autorin Tina Müller versetzt ihr Publikum mitten in eine Volksschule am „Tierberg“, wo ein eigensinniges Nashorn ganz schön Bewegung in den Alltag bringt.

Es geht um Freundschaft, Anderssein, Mut - und darum, wann es Zeit wird, den eigenen Panzer endlich ein Stück zu öffnen. Herz, Humor und eine ordentliche Portion Chaos inklusive. 

Annika Tiefenthaler (li.), Luisa Panhuber (re.) und Pädagogin Florentina Obernhumer (Mitte).
Annika Tiefenthaler (li.), Luisa Panhuber (re.) und Pädagogin Florentina Obernhumer (Mitte).(Bild: HBLA KG Linz)
Tierische Unterstützung aus der HBLA
Für das Bühnenbild und das Foyer hat das Landestheater wieder auf eine bewährte Kooperation gesetzt: Die HBLA für künstlerische Gestaltung in Linz liefert eine regelrechte Safari fürs Auge.

Neben dem Nashorn, das auf der Bühne groß herauskommt, bevölkern auch Tiger, Wolf, Schaf, Krokodil und andere tierische Charaktere das Theater – kunstvoll als Tierköpfe auf Stelen, perfekt für Fotos, Selfies und staunende Blicke.

Die „Krone“ wird beide Premieren besuchen und darüber berichten. Infos: „Die Reise zum Mittelpunkt“ des Waldes, Premiere am 21. Februar; „Dickhäuter“, Premiere am 22. Februar.

Oberösterreich
20.02.2026 16:00
Oberösterreich

