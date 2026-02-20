Landestheater: Ein Nashorn mischt die Schule auf

Das Linzer Landestheater bietet ein Semesterferien-Finale für junge Abenteurer: Am Samstag hat „Die Reise zum Mittelpunkt des Waldes“ Premiere, am Sonntag folgt mit „Dickhäuter“ ein kraftvolles Stück über Mut, Sturheit und große Gefühle. Beide Produktionen sind für Publikum ab sechs Jahren – und beide versprechen Theater, das man so schnell nicht vergisst
Das Junge Theater am Linzer Landestheater fährt in dieser Saison richtig auf – jede Produktion ist spannend, mutig, überraschend.
So auch am kommenden Premierenwochenende: Spartenleiterin Nele Neitzke inszeniert höchstpersönlich „Die Reise zum Mittelpunkt des Waldes“ nach Finn-Ole Heinrich. Ein Theatersolo voller Zauber: geheimnisvolle Wege, leuchtende Pfade, flüsternde Bäume – hier wird die Natur zur Hauptfigur. Die Premiere am Samstag ist ein Muss für alle kleinen (und großen) Entdecker.
Dickhäuter: Wenn ein Nashorn Herzen weich macht
Recht menschlich, aber nicht weniger intensiv wird es tags darauf in „Dickhäuter“. Autorin Tina Müller versetzt ihr Publikum mitten in eine Volksschule am „Tierberg“, wo ein eigensinniges Nashorn ganz schön Bewegung in den Alltag bringt.
Es geht um Freundschaft, Anderssein, Mut - und darum, wann es Zeit wird, den eigenen Panzer endlich ein Stück zu öffnen. Herz, Humor und eine ordentliche Portion Chaos inklusive.
Tierische Unterstützung aus der HBLA
Für das Bühnenbild und das Foyer hat das Landestheater wieder auf eine bewährte Kooperation gesetzt: Die HBLA für künstlerische Gestaltung in Linz liefert eine regelrechte Safari fürs Auge.
Neben dem Nashorn, das auf der Bühne groß herauskommt, bevölkern auch Tiger, Wolf, Schaf, Krokodil und andere tierische Charaktere das Theater – kunstvoll als Tierköpfe auf Stelen, perfekt für Fotos, Selfies und staunende Blicke.
Die „Krone“ wird beide Premieren besuchen und darüber berichten. Infos: „Die Reise zum Mittelpunkt“ des Waldes, Premiere am 21. Februar; „Dickhäuter“, Premiere am 22. Februar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.