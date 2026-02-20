Pizzeria nach befristeter Übernahme erneut pleite

Nach der ersten Insolvenz 2023 und einem Neustart-Versuch im Februar 2025 ist die Linzer SR Gastro GmbH erneut zahlungsunfähig. Am heutigen Freitag wurde am Landesgericht Linz ein Konkursverfahren eröffnet. Der Betrieb ist bereits geschlossen. Laut Creditreform sind rund fünf Gläubiger betroffen, die Verbindlichkeiten belaufen sich auf 21.500 Euro.
Die Linzer SR Gastro GmbH ist erneut zahlungsunfähig. Wie der Österreichische Verband Creditreform am Donnerstag mitteilte, wurde am 20. Februar am Landesgericht Linz ein Konkursverfahren über das Vermögen des Unternehmens eröffnet. Der Betrieb ist bereits geschlossen.
Erster Neustart bereits 2023
Es ist nicht die erste Insolvenz in der Unternehmensgeschichte der Pizzeria Riva am Linzer Hauptplatz. Bereits 2023 war es zu einem Verfahren gekommen. Damals wurde versucht, den Betrieb fortzuführen und wirtschaftlich neu aufzustellen.
Auch gesundheitliche Gründe liegen vor
Im Februar 2025 folgte ein weiterer Neustart-Versuch: Die Betreiberin übernahm befristet die saisonabhängige Pizzeria „Riva“. Geplant war zudem ein Herbstprojekt, das zusätzliche Umsätze bringen sollte. Laut der aktuellen Mitteilung von Creditreform scheiterte dieses Vorhaben jedoch. Zusätzlich hätten gesundheitliche Gründe zur Einstellung des Betriebs geführt. Von der neuerlichen Insolvenz sind rund fünf Gläubiger betroffen, überwiegend öffentliche Gläubiger. Die Verbindlichkeiten werden mit 21.500 Euro beziffert.
