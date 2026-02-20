Pizzeria nach befristeter Übernahme erneut pleite

Auch gesundheitliche Gründe liegen vor

Im Februar 2025 folgte ein weiterer Neustart-Versuch: Die Betreiberin übernahm befristet die saisonabhängige Pizzeria „Riva“. Geplant war zudem ein Herbstprojekt, das zusätzliche Umsätze bringen sollte. Laut der aktuellen Mitteilung von Creditreform scheiterte dieses Vorhaben jedoch. Zusätzlich hätten gesundheitliche Gründe zur Einstellung des Betriebs geführt. Von der neuerlichen Insolvenz sind rund fünf Gläubiger betroffen, überwiegend öffentliche Gläubiger. Die Verbindlichkeiten werden mit 21.500 Euro beziffert.