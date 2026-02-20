„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.
Maxi (7 Jahre, 7 Monate) und Teddy (7 Jahre, 2 Monate) sind zwei herzensgute Malteserrüden, die unbedingt zusammen umziehen wollen. Das Duo ergänzt sich perfekt: Maxi ist aufgeschlossen und lebensfroh, Teddy findet bei ihm Halt und Sicherheit. Beide schätzen gemütliche Spaziergänge, ruhige Momente und viele Streicheleinheiten. Wegen gesundheitlicher Einschränkungen wünschen sie sich verständnisvolle Besitzer.
Tel.: 0732/247887.
Kater Thomas ist ca. fünf Jahre alt. Er ist extrem verschmust und anhänglich, auch mit Kindern kommt er wunderbar zurecht. Aufgrund seines chronischen Schnupfens sollte er alleine oder bei einer gleichgesinnten Katze wohnen. Thomas liebt Ausflüge in die Natur, weshalb ihm auch im neuen Zuhause wieder Freigang zur Verfügung stehen sollte. Tel.: 0664/8485571.
Schildegard und Schildtrud sind zwei 8 Monate alte Rotwangenschmuckschildkröten, die aufgrund von Zeitmangel abgegeben wurden. Ihr neues Zuhause sollte ihnen ausreichend Platz bieten. Außerdem werden UV-Licht und eine Wärmequelle benötigt. Es werden verantwortungsbewusste Halter mit Erfahrung gesucht. Tel.: 0732/247887.
Die weibliche Samtpfote Heidi wurde 2024 geboren. Sie ist überaus anschmiegsam und liebt es, mit ihren Menschen zu kuscheln. Mit Artgenossen kommt sie super zurecht, aber von Hunden ist sie kein großer Fan. Heidi ist an Wohnungshaltung gewöhnt. Tel.: 0664/8485571.
Brownie (2,5 Jahre, kastriert) und Cupcake (4 Jahre, am Bild) sind ein eingespieltes Duo. Die beiden Riesenkaninchen haben sich im Tierheim kennengelernt und sind seither unzertrennlich. Brownie ist eher ruhig, Cupcake hingegen neugierig und aufmerksam. Zusammen bilden sie ein harmonisches Paar. Es wird ein artgerechtes Zuhause mit ausreichend Platz zum Hoppeln und Graben gesucht. Tel.: 0732/247887
DIe freundliche Swissydog-Hündin Amelie (6 Jahre, 5 Monate) ist nach dem Tod ihres Besitzers auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Sie ist lebhaft, stürmisch und sehr menschenbezogen. Das Alleinebleiben fällt ihr aktuell noch sehr schwer, zudem hat sie Angst vor der Dunkelheit. Es werden Menschen gesucht, die ihr viel Zeit, Liebe und Geduld schenken.
Tel.: 0732/247887.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.