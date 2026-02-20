„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

DIe freundliche Swissydog-Hündin Amelie (6 Jahre, 5 Monate) ist nach dem Tod ihres Besitzers auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Sie ist lebhaft, stürmisch und sehr menschenbezogen. Das Alleinebleiben fällt ihr aktuell noch sehr schwer, zudem hat sie Angst vor der Dunkelheit. Es werden Menschen gesucht, die ihr viel Zeit, Liebe und Geduld schenken.

Tel.: 0732/247887.