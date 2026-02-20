Vorteilswelt
Oberösterreich

„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Tierecke
20.02.2026 15:00
Heidi, Amelie und Cupcake warten noch auf ihre Lebensplätze bei liebevollen Menschen.
Heidi, Amelie und Cupcake warten noch auf ihre Lebensplätze bei liebevollen Menschen.(Bild: Krone KREATIV/Tierheim Linz, Pfotenhilfe Lochen)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.

Maxi & Teddy – ein perfektes Duo
(Bild: Tierheim Linz)

Maxi (7 Jahre, 7 Monate) und Teddy (7 Jahre, 2 Monate) sind zwei herzensgute Malteserrüden, die unbedingt zusammen umziehen wollen. Das Duo ergänzt sich perfekt: Maxi ist aufgeschlossen und lebensfroh, Teddy findet bei ihm Halt und Sicherheit. Beide schätzen gemütliche Spaziergänge, ruhige Momente und viele Streicheleinheiten. Wegen gesundheitlicher Einschränkungen wünschen sie sich verständnisvolle Besitzer. 
Tel.: 0732/247887.

Thomas – der Schmusekater
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Kater Thomas ist ca. fünf Jahre alt. Er ist extrem verschmust und anhänglich, auch mit Kindern kommt er wunderbar zurecht. Aufgrund seines chronischen Schnupfens sollte er alleine oder bei einer gleichgesinnten Katze wohnen. Thomas liebt Ausflüge in die Natur, weshalb ihm auch im neuen Zuhause wieder Freigang zur Verfügung stehen sollte. Tel.: 0664/8485571.

Schildegard & Schildtrud – die Anspruchsvollen
(Bild: Tierheim Linz)

Schildegard und Schildtrud sind zwei 8 Monate alte Rotwangenschmuckschildkröten, die aufgrund von Zeitmangel abgegeben wurden. Ihr neues Zuhause sollte ihnen ausreichend Platz bieten. Außerdem werden UV-Licht und eine Wärmequelle benötigt. Es werden verantwortungsbewusste Halter mit Erfahrung gesucht. Tel.: 0732/247887.

Heidi – die Anschmiegsame
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Die weibliche Samtpfote Heidi wurde 2024 geboren. Sie ist überaus anschmiegsam und liebt es, mit ihren Menschen zu kuscheln. Mit Artgenossen kommt sie super zurecht, aber von Hunden ist sie kein großer Fan. Heidi ist an Wohnungshaltung gewöhnt. Tel.: 0664/8485571.

Cupcake & Brownie – ein eingespieltes Team
(Bild: Tierheim Linz)

Brownie (2,5 Jahre, kastriert) und Cupcake (4 Jahre, am Bild) sind ein eingespieltes Duo. Die beiden Riesenkaninchen haben sich im Tierheim kennengelernt und sind seither unzertrennlich. Brownie ist eher ruhig, Cupcake hingegen neugierig und aufmerksam. Zusammen bilden sie ein harmonisches Paar. Es wird ein artgerechtes Zuhause mit ausreichend Platz zum Hoppeln und Graben gesucht. Tel.: 0732/247887

Amelie – die Lebhafte
(Bild: Tierheim Linz)

DIe freundliche Swissydog-Hündin Amelie (6 Jahre, 5 Monate) ist nach dem Tod ihres Besitzers auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Sie ist lebhaft, stürmisch und sehr menschenbezogen. Das Alleinebleiben fällt ihr aktuell noch sehr schwer, zudem hat sie Angst vor der Dunkelheit. Es werden Menschen gesucht, die ihr viel Zeit, Liebe und Geduld schenken.
Tel.: 0732/247887.

Tierecke
20.02.2026 15:00
