Sprint-Hoffnung mit hoher Lactatverträglichkeit

Dabei hat der Leondinger mit 1,78 m dafür kein Gardemaß. „Auch mein eher langer Oberkörper ist nicht von Vorteil“, sagt er, der dafür eine hohe Lauffrequenz schafft, also in kurzer Zeit viele Schritte auf die Bahn trommelt. Sein größter Vorteil aber ist das, was Prammers Vater Thomas so ausdrückt: „Er speibt erst, wenn er im Ziel ist!“ „Das ist zwar immer ein unangenehmer Moment, aber richtig“, sagt der Junior, der eine hohe Lactatverträglichkeit hat: „Ich spür’ das immer erst im Ziel, kann auch die 200 und 400 Meter voll durchlaufen, werde davor nicht gebremst!“ Andere müssen dazwischen schon stoppen...