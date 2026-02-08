Vorteilswelt
Sprint-Hoffnung mit hoher Lactatverträglichkeit

Toptalent
08.02.2026 00:01
Einer der zwölf Nominierten: Jonas Prammer
Einer der zwölf Nominierten: Jonas Prammer(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Leblhuber
Von Georg Leblhuber

Die Zukunft gehört ihnen allen – doch wer ist in Oberösterreich das sportliche TopTalent 2026? Die „Krone“ und eine Expertenjury haben die zwölf Nominierten festgelegt. Für diese kann nun bis 8. März auf krone.at/toptalent abgestimmt werden. Einer der Nominierten ist Leichtathlet Jonas Prammer.  

Gluten-haltige Produkte, Hühnereier, Milch und Nüsse überspringt er seit einem kürzlich erstellten Blutbild wie Hürden, obwohl die Jonas Prammer als reiner Sprinter nur vom Hörensagen kennt.

Lehrer erkannte Talent

„Dabei habe ich in puncto Ernährung keine spezielle Unverträglichkeit“, sagt der 16-Jährige, die er im BORG für Leistungssportler eher gegen Lehrer hat. „Dass man das eine Fach mehr und das andere weniger mag, liegt weniger an denen“, so Prammer, der sich auch im Fuß- und Volleyball, sowie im Geräteturnen und Parcourslaufen versuchte, ehe ihm ein Lehrer (!) riet: „Du hast ein Talent als Sprinter...“

Ein Vorteil

Dabei hat der Leondinger mit 1,78 m dafür kein Gardemaß. „Auch mein eher langer Oberkörper ist nicht von Vorteil“, sagt er, der dafür eine hohe Lauffrequenz schafft, also in kurzer Zeit viele Schritte auf die Bahn trommelt. Sein größter Vorteil aber ist das, was Prammers Vater Thomas so ausdrückt: „Er speibt erst, wenn er im Ziel ist!“ „Das ist zwar immer ein unangenehmer Moment, aber richtig“, sagt der Junior, der eine hohe Lactatverträglichkeit hat: „Ich spür’ das immer erst im Ziel, kann auch die 200 und 400 Meter voll durchlaufen, werde davor nicht gebremst!“ Andere müssen dazwischen schon stoppen...

Härtetest für Startblock

Weshalb sich der Halter vieler Nachwuchsrekorde auch von seinen Zielen nicht bremsen lässt – die er natürlich in Zeiten definiert: „Die einhundert Meter will ich einmal unter zehn Sekunden laufen, die zweihundert unter  zwanzig.“ Wozu ihm derzeit noch rund eine bzw. eineinhalb Sekunden fehlen. Doch auch sein Nahziel ist klar: Eine Medaille bei der U18-EM im heurigen Sommer in Italien. Die dann vor Prammers Läufen auch zum Härtetest für die Startmaschine wird: „Ich weiß nicht warum – aber ich trete auf die immer so brutal ein, dass die regelmäßig verrutscht!“

