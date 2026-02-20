Ladendieb (61) auf frischer Tat erwischt

Auf frischer Tat wurde ein Pole (61) in einem Elektrogeschäft in Vöcklabruck ertappt. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass dies nicht sein erster Coup gewesen sein dürfte. Der 61-Jährige wird verdächtigt, acht weitere Eigentumsdelikte begangen zu haben.
Am Donnerstag wollte ein 61-jähriger Pole in einem Elektrofachgeschäft in einem Einkaufszentrum in Vöcklabruck gerade einen Laptop einstecken – allerdings ohne zu bezahlen. Dabei wurde der mutmaßliche Ladendieb aber auf frischer Tat ertappt und der Polizei übergeben.
Soll noch weitere Taten gegangen haben
Im Zuge der Ermittlungen wird der Pole verdächtigt, zwischen 2022 und 2026 noch acht weitere Eigentumsdelikte begangen zu haben. Dabei soll er vorrangig hochpreisige Laptops und Smartphones mitgenommen haben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen 5-stelligen Betrag, der 61-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Wels eingeliefert.
