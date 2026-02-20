Ladendieb (61) auf frischer Tat erwischt

Soll noch weitere Taten gegangen haben

Im Zuge der Ermittlungen wird der Pole verdächtigt, zwischen 2022 und 2026 noch acht weitere Eigentumsdelikte begangen zu haben. Dabei soll er vorrangig hochpreisige Laptops und Smartphones mitgenommen haben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen 5-stelligen Betrag, der 61-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Wels eingeliefert.