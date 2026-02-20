Verjagter Casanova bekam Standing Ovations

Demaskiert und verjagt

Sie umgarnt den Sekretär, den sie für Casanova höchstselbst hält. Als sie ihren Irrtum bemerkt, schickt sie ihn zum Teufel. Der Italiener versucht schließlich, die Hochzeit des jungen Paares zu unterbrechen, um die Braut für sich zu gewinnen – fängt sich aber stattdessen Prügel von den Gästen ein und wird verjagt. Dabei verliert er auch die gepuderte Perücke. Vollends demaskiert wird der zurückgewiesene schlussendlich auch von Schurmans noch einmal zusammengestutzt, wobei auch der Sekretär noch sein Fett abbekommt. Trotzdem lädt sie die beiden Männer noch zu sich ein, bevor sie ins Happy End davonzogen.