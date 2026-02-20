Vorteilswelt
Für Leuchtturmprojekt

Kritik an 300 Parkplätzen im Überschwemmungsgebiet

Oberösterreich
20.02.2026 14:00
In Natternbach gibt es unterschiedliche Meinungen über die Pläne für einen neuen Parkplatz.
In Natternbach gibt es unterschiedliche Meinungen über die Pläne für einen neuen Parkplatz.(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Mario Zeko
Von Mario Zeko

In Natternbach sorgen die Pläne für einen neuen Autoabstellplatz für den Ikuna-Erlebnispark für Wirbel. Anrainer kritisieren, dass sich die Stellflächen sich weit weg vom Eingang vom touristischen Leuchtturmprojekt befinden und noch dazu in der Nähe des renaturierten Natternbachs liegen. 

0 Kommentare

Mit 180.000 Besuchern und 50.000 Nächtigungen im vergangenen Jahr zählte das Ikuna-Naturresort in Natternbach zu den Touristenattraktionen des Landes. Zehn Jahre nach der Gründung beschäftigt das Unternehmen bereits 80 Mitarbeiter. Über die Kommunalsteuer fließt damit auch viel Geld in die Gemeindekassa.

Baustelle erhitzte Gemüter
Das Wachstum des touristischen Leuchtturmprojekts stößt im idyllischen 2300-Einwohner-Ort dennoch nicht nur auf Befürworter. Vergangenes Jahr ließ eine Baustelle beim Naturresort und der Wegfall von 50 Parkplätzen mehrfach die Emotionen hochgehen.

Land prüft das Projekt
Nun sorgen die Pläne für einen neuen Parkplatz nahe einer Wohnsiedlung und rund 500 Meter vom Eingang des Erlebnisparks entfernt für Wirbel. Die Anrainer kritisieren, dass rund 10.000 Quadratmeter Grünland zerstört werden sollen, damit in einem Überschwemmungsgebiet 300 Autos abgestellt werden.

„Gibt Völkerwanderung“
„Pro Tag könnten bis zu 2000 Personen für eine ,Völkerwanderung’ durch das bislang ruhige Wohngebiet sorgen“, heißt es in einer Stellungnahme der Anrainer. Von einem öffentlichen Interesse könne keine Rede sein, da der Parkplatz ausschließlich den Ikuna-Gästen vorbehalten bleiben soll. „Es ergibt sich auch keine Umwegrentabilität, da es im Ort außer im Ikuna keinen Gaststättenbetrieb gibt, wo die Gäste ihr Geld ausgeben könnten“, so die Kritiker.

Abwartende Bürgermeisterin
Für VP-Bürgermeisterin Nadine Humberger ist noch nichts fix. „Wir warten noch die Stellungnahmen des Landes ab. Erst dann wissen wir, ob und wie viele Parkplätze entstehen dürfen. Danach würden wir die Gespräche mit den Anrainern suchen.“ Vorstellbar wären für sie unter anderem die Errichtung von Lärm- und Sichtschutzwänden entlang des Weges vom Ikuna zum Parkplatz.

Oberösterreich
20.02.2026 14:00
Oberösterreich

