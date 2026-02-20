Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Neustart 2024

„Am Personal liegt es nicht, dass wir zusperren“

Oberösterreich
20.02.2026 16:31
Vor eineinhalb Jahren bei der Wiederöffnung der Filiale hatte Leo Jindrak noch hoffnungsfroh die ...
Vor eineinhalb Jahren bei der Wiederöffnung der Filiale hatte Leo Jindrak noch hoffnungsfroh die Pralinen in der Vitrine positioniert.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Im Herbst 2024 noch mit viel Hoffnung wiedereröffnet, ist nun endgültig Schluss: Die Konditorei Jindrak sperrt ihre Filiale in der Krankenhausstraße am 27. Februar für immer zu. Laut Konditormeister Leo Jindrak liegt es diesmal nicht am Personal. Der Standort sei wirtschaftlich nicht mehr in Schwung gekommen.

0 Kommentare

Die Freude war groß im Oktober 2024: Nach zweijähriger Zwangspause hatte die Konditorei Jindrak ihre Filiale an der Ecke Krankenhausstraße/Eisenhandstraße wiedereröffnet. Jetzt folgt aber die endgültige Schließung: Am 27. Februar sperrt der Standort für immer zu.

 „Dieses Mal ist es endgültig“, sagt Konditormeister Leo Jindrak im Gespräch mit der „Krone“. „Wir haben es jetzt eineinhalb Jahre probiert, aber die Filiale kommt einfach nicht mehr in die Gänge.“ Als möglichen Grund nennt er die Nähe zur Jindrak-Filiale am Südbahnhofmarkt.

Die betroffene Filiale in der Krankenhausstraße.
Die betroffene Filiale in der Krankenhausstraße.(Bild: MaRu)

Neustart im Herbst 2024
Rückblick: Im September 2022 war der Standort wegen akuten Personalmangels geschlossen worden. Mehrere Anläufe für eine Wiedereröffnung scheiterten zunächst an instabilen Teams. Erst im Herbst 2024 gelang der Neustart – mit drei Mitarbeiterinnen, frisch gewarteter Kaffeemaschine und neu bestückten Regalen. Damals sprach Jindrak von einem „Gefühl wie bei einer Neueröffnung“. Die Rückmeldungen aus der Nachbarschaft seien überaus positiv gewesen, viele Stammkunden hätten sich über das Comeback gefreut.

Anders als 2022 liegt die neuerliche Schließung diesmal nicht am Personalmangel. „Wir haben dort sehr gutes Personal“, betont Jindrak. Die Mitarbeiterinnen würden an anderen Standorten weiterbeschäftigt.

Lesen Sie auch:
Filiale wieder offen
Nach Durststrecke: Konditor hat das Zusperren satt
10.08.2024
Jindrak legt los
Nach zwei Jahren Pause sperrt Konditor wieder auf
15.10.2024
Bereits drei Anläufe
Mitarbeiter fehlen: Konditorei schon 14 Monate zu
16.11.2023

„Wir wollen wachsen – allerdings nicht in Linz“
Weitere Filialschließungen seien kein Thema. Ganz im Gegenteil: „Wir wollen wachsen“, so der Konditormeister. Man halte Ausschau nach neuen, interessanten Standorten – allerdings nicht in Linz, sondern im Umkreis der Landeshauptstadt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
20.02.2026 16:31
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Aline Tosch
Österreichs jüngste Thrillerautorin legt nach
Krone.tv in Schwechat
Tausende Passagiere strandeten am Flughafen Wien
Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
429.168 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Airport Wien: Gäste hängen weiter in Warteschleife
194.021 mal gelesen
Am Flughafen Wien läuft der Betrieb mittlerweile wieder an, die Verspätungen werden aber ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
163.052 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1732 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1689 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1481 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Mehr Oberösterreich
Hohe Konzentration
Giftiger Schwefelwasserstoff drang in Häuser ein
Nach Neustart 2024
„Am Personal liegt es nicht, dass wir zusperren“
Musical begeisterte
Verjagter Casanova bekam Standing Ovations
Schneeräumer (53) tot
„Er ist unglücklich vor den Traktor gestürzt“
Zwei Premieren
Landestheater: Ein Nashorn mischt die Schule auf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf