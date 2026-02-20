„Am Personal liegt es nicht, dass wir zusperren“

Im Herbst 2024 noch mit viel Hoffnung wiedereröffnet, ist nun endgültig Schluss: Die Konditorei Jindrak sperrt ihre Filiale in der Krankenhausstraße am 27. Februar für immer zu. Laut Konditormeister Leo Jindrak liegt es diesmal nicht am Personal. Der Standort sei wirtschaftlich nicht mehr in Schwung gekommen.
Die Freude war groß im Oktober 2024: Nach zweijähriger Zwangspause hatte die Konditorei Jindrak ihre Filiale an der Ecke Krankenhausstraße/Eisenhandstraße wiedereröffnet. Jetzt folgt aber die endgültige Schließung: Am 27. Februar sperrt der Standort für immer zu.
„Dieses Mal ist es endgültig“, sagt Konditormeister Leo Jindrak im Gespräch mit der „Krone“. „Wir haben es jetzt eineinhalb Jahre probiert, aber die Filiale kommt einfach nicht mehr in die Gänge.“ Als möglichen Grund nennt er die Nähe zur Jindrak-Filiale am Südbahnhofmarkt.
Neustart im Herbst 2024
Rückblick: Im September 2022 war der Standort wegen akuten Personalmangels geschlossen worden. Mehrere Anläufe für eine Wiedereröffnung scheiterten zunächst an instabilen Teams. Erst im Herbst 2024 gelang der Neustart – mit drei Mitarbeiterinnen, frisch gewarteter Kaffeemaschine und neu bestückten Regalen. Damals sprach Jindrak von einem „Gefühl wie bei einer Neueröffnung“. Die Rückmeldungen aus der Nachbarschaft seien überaus positiv gewesen, viele Stammkunden hätten sich über das Comeback gefreut.
Anders als 2022 liegt die neuerliche Schließung diesmal nicht am Personalmangel. „Wir haben dort sehr gutes Personal“, betont Jindrak. Die Mitarbeiterinnen würden an anderen Standorten weiterbeschäftigt.
„Wir wollen wachsen – allerdings nicht in Linz“
Weitere Filialschließungen seien kein Thema. Ganz im Gegenteil: „Wir wollen wachsen“, so der Konditormeister. Man halte Ausschau nach neuen, interessanten Standorten – allerdings nicht in Linz, sondern im Umkreis der Landeshauptstadt.
