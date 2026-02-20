„Am Personal liegt es nicht, dass wir zusperren“

Neustart im Herbst 2024

Rückblick: Im September 2022 war der Standort wegen akuten Personalmangels geschlossen worden. Mehrere Anläufe für eine Wiedereröffnung scheiterten zunächst an instabilen Teams. Erst im Herbst 2024 gelang der Neustart – mit drei Mitarbeiterinnen, frisch gewarteter Kaffeemaschine und neu bestückten Regalen. Damals sprach Jindrak von einem „Gefühl wie bei einer Neueröffnung“. Die Rückmeldungen aus der Nachbarschaft seien überaus positiv gewesen, viele Stammkunden hätten sich über das Comeback gefreut.