Pkw überschlugen sich: Steirerin (25) verletzt

Zweiter Unfall im Mürztal

Auch im Mürztal überschlug sich am Mittwoch ein Pkw. Die Freiwillige Feuerwehr Stanz wurde zu einer Fahrzeugbergung in das Possegg gerufen. Das Unfallauto war wegen eisiger Fahrbedingungen ins Rutschen gekommen und hat sich dabei überschlagen. Die Freiwillige Feuerwehr Stanz sicherte das Fahrzeug mit Unterstützung einer Transportfirma.