Unfälle Murtal/Mürtal

Pkw überschlugen sich: Steirerin (25) verletzt

Chronik
19.02.2026 08:04
Die Feuerwehren waren mit über 30 Mann im Einsatz.
Die Feuerwehren waren mit über 30 Mann im Einsatz.
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Im Bezirk Murtal in der Steiermark mussten am Mittwochabend der Notarzt und 32 Floriani zu einem Unfall ausrücken. Eine junge Frau wurde ins Spital gebracht.

Am Mittwoch gegen 18.44 Uhr waren zahlreiche Einsatzkräfte im Lobmingtal (Bezirk Murtal) beschäftigt. Ein Mopedauto mit zwei Insassinnen war aufgrund von Rollsplitt ins Schleudern geraten, prallte gegen einen angrenzenden Hang und überschlug sich.

Beifahrerin verletzt, Lenkerin hatte Glück
Die 25-jährige Lenkerin, eine Murtalerin, blieb unverletzt. Sie und ihre ebenfalls 25-jährige Beifahrerin konnten sich selbst aus dem Auto befreien. 

Die Beifahrerin wurde nach notärztlicher Betreuung in das LKH Murtal, Standort Judenburg, eingeliefert. Ein Alkotest, der bei der Lenkerin durchgeführt wurde, verlief negativ. Weitere Ermittlungen laufen. Die Freiwilligen Feuerwehren Großlobming und Kleinlobming mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 32 Kräften bargen das Unfallauto.

Die Feuerwehr barg das Unfallauto.
Die Feuerwehr barg das Unfallauto.

Zweiter Unfall im Mürztal
Auch im Mürztal überschlug sich am Mittwoch ein Pkw. Die Freiwillige Feuerwehr Stanz wurde zu einer Fahrzeugbergung in das Possegg gerufen. Das Unfallauto war wegen eisiger Fahrbedingungen ins Rutschen gekommen und hat sich dabei überschlagen. Die Freiwillige Feuerwehr Stanz sicherte das Fahrzeug mit Unterstützung einer Transportfirma.

Im Mürztal führte eine eisige Straße zu einer Fahrzeugbergung
Im Mürztal führte eine eisige Straße zu einer Fahrzeugbergung
Chronik
19.02.2026 08:04
Steiermark
