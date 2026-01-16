Fünf Jahre Haft für Südkoreas Ex-Präsident Yoon

Todesstrafe gefordert

Das Urteil ist das Erste in insgesamt vier Verfahren, die gegen Yoon geführt werden. Im Verfahren direkt wegen Ausrufung des Kriegsrechts – unter anderem wegen Aufstands und Machtmissbrauchs – haben die Ankläger die Todesstrafe gefordert. Das Urteil hier soll am 19. Februar gefällt werden. Am 3. Dezember 2024 hatte der damalige Präsident vor dem Hintergrund eines Haushaltsstreits vorübergehend das Kriegsrecht ausgerufen und Südkorea damit in eine tiefe politische Krise gestürzt. Yoon wurde daraufhin abgesetzt.