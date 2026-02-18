Mehr als 100 Alkohol- und Drogenlenker gestoppt

Zahlreiche Führerscheine abgenommen

Konkret hatten 42 Personen zwischen 0,5 und 0,8 Promille intus. Weitere 46 Lenker waren mit mehr als 0,8 Promille unterwegs. Damit nicht genug, hatten weitere 23 Personen andere Drogen vor Fahrtantritt konsumiert. „Allen Lenkerinnen und Lenkern wurde die Weiterfahrt untersagt. Die überwiegende Zahl musste den Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgeben.“