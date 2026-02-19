Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ägypten

Marsa Alam: Wo Sie mit Dugongs schwimmen können

Reisen & Urlaub
19.02.2026 18:06
Beeindruckendes Naturschauspiel eines sanften Riesen: Eine Seekuh (Dugong) schwimmt in der Marsa ...
Beeindruckendes Naturschauspiel eines sanften Riesen: Eine Seekuh (Dugong) schwimmt in der Marsa Mubarak.(Bild: Eslam Lail)
Porträt von Mario Aberl
Von Mario Aberl

Nach nur knapp vier Flugstunden lösen wohltuende 25 Grad, blauer Himmel und Sonnenschein das triste Winterwetter in Österreich ab. In Marsa Alam am Roten Meer in Ägypten kann man Sonne tanken, die Schönheit der Wüste erleben und mit Glück sanfte Riesen in einer einmaligen Unterwasserwelt erleben.

0 Kommentare

Über 200 km erstrecken sich die Hotels an der Küste in der Region Marsa Alam – im Vergleich zu Hurghada eine „junge“ Destination am Roten Meer. Der Ort Marsa Alam selbst liegt rund 60 km südlich meines Hotels, das nur 15 Minuten vom Flughafen entfernt ist. Der Empfang im 5-Sterne-Hotel Jaz Elite Amara ist herzlich und professionell. Von der Lobby aus sieht man direkt auf die sieben Pools, die wie eine Treppe geradewegs zum Meer führen, das Anfang Februar 23 Grad hat.

Das 5-Sterne-Hotel Jaz Elite Mara liegt direkt am Roten Meer.
Das 5-Sterne-Hotel Jaz Elite Mara liegt direkt am Roten Meer.(Bild: Mario Aberl)

Das 272 Zimmer große, auch für Familien bestens geeignete Hotel bietet neben wunderschöner Architektur viele Freizeitmöglichkeiten, darunter ein Tauchcenter. Das Personal ist aufmerksam und sehr gastfreundlich. Getränke und Essen in den Restaurants und Bars munden. Meine Favoriten: das Spätaufsteher-Frühstück am Pool und die Mezzes-Vorspeisenplatte im Strandrestaurant.

Am Strand lasse ich die Seele baumeln, lege mich in die Sonne (eincremen!), höre das Rauschen des Meeres, gehe später barfuß den Sandstrand entlang, um vom Steg im glasklaren Meer Fische zu bewundern, etwa einen Doktorfisch. Ein Vorgeschmack auf die Unterwasservielfalt, die hier rund um das Korallenriff der Marsa Mubarak, auch Schildkrötenbucht genannt, wartet.

Nur zehn Minuten Fahrt entfernt liegt Port Ghalib, eine kleine, Anfang der 2000er-Jahre angelegte Stadt mit Marina, Bars, kleinen Geschäften und Cafés. Wer etwas kaufen will, sollte das Handeln nicht vergessen. Unser Boot, die „Chance“, bringt uns aufs Meer zum Schnorcheln.

Viele Schnorchler und ein „Superstar“
Die Mission: Meeresschildkröten und Seekühe, sogenannte Dugongs, entdecken. Die Crew hilft in den Neoprenanzug, dann geht’s mit Taucherbrille und Schnorchel im Mund ins Wasser. Und wir haben Glück! Zuerst treffen wir auf eine große Meeresschildkröte. Wir schwimmen ein Stück mit ihr, bevor sie abtaucht und in der Tiefe verschwindet. Schließlich legen wir in der Marsa Mubarak vor unserem Hotel an. Plötzlich ruft unser Schnorchel-Guide: „Dugong!“

„Treffen“ mit einer Meeresschildkröte beim gemeinsamen Schnorchelausflug im Roten Meer.
„Treffen“ mit einer Meeresschildkröte beim gemeinsamen Schnorchelausflug im Roten Meer.(Bild: Eslam Lail)
Sanft bahnt sich die Seekuh ihren Weg über die Seegraswiesen des Roten Meeres.
Sanft bahnt sich die Seekuh ihren Weg über die Seegraswiesen des Roten Meeres.(Bild: Eslam Lail)

Wie Fans um einen Superstar versammeln wir uns mit gebotenem Abstand um das Tier. Sanft und friedlich bahnt es sich den Weg durch das Meer und seine Seegraswiesen. Es lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, taucht kurz auf, zieht dann gemächlich weiter. Ein beeindruckendes Naturschauspiel und eine Erinnerung, die ewig bleibt.

Beduinencamp und Sternenhimmel
Tags darauf warten die nächsten Abenteuer: der Besuch eines Beduinencamps und Quadfahren in der Wüste. Eine Premiere für mich. Schutzbrille und Helm auf, den Rest des Gesichts wegen des Sandes mit einem Tuch bedecken. Wir düsen über Dünen, es staubt gehörig und macht überraschend viel Spaß! Am Ende unserer Tour halten wir an einem unberührten Strand. Ich blicke auf die am Horizont in verschiedenen Orangetönen untergehende Sonne und bin glücklich.

Informationen

  • Allgemeine Infos: experienceegypt.eg/en
  • Währung: Ägyptisches Pfund (1000 EGP entsprechen ungefähr 18 Euro).
  • Einreise: Der Reisepass muss bei Einreise noch min. 6 Monate gültig sein. Visumpflicht! Ein Touristenvisum kann für 25 $/€ nach Ankunft am Flughafen gekauft werden.
  • Hotel-Angebot: 1 Woche im 5-Sterne-Hotel Jaz Elite Amara, All in, Flug ab Wien nach Marsa Alam (z. B. 25. 4.) ab 1229 € p. P., bei Flug nach Hurghada (z. B. 9. 4.) p. P. ab 1149 €.
    Buchbar auf tui.at und in jedem guten Reisebüro.
  • Ausflugstipps: Schnorcheltour (inkl. Mittagessen und Softdrinks,) 70 €/Erw. und 35 €/Kind (2-11). Quad Safari mit Beduinenerlebnis ab 49 € p. P. Nähere Informationen unter: tuimusement.com

Zurück im Camp erwartet uns eine weitere Attraktion. „Doktor“ Hassan zeigt uns seine bunte und duftende „Beduinenapotheke“, in der er neben vielen anderen Dingen für fast jedes Wehwehchen – vom Kopfschmerz bis zum Heuschnupfen – ein „Kräuterl“ zur Hand hat. Nach einem schmackhaften Abendessen mit Tahin, Fladenbrot, Huhn, Lamm und Gemüse folgt eine Bauchtanzeinlage.

Düfte, Öle, Cremen, Tees und Kräuter kann man in der „Beduinenapotheke“ von „Doktor“ Hassan ...
Düfte, Öle, Cremen, Tees und Kräuter kann man in der „Beduinenapotheke“ von „Doktor“ Hassan erwerben.(Bild: Mario Aberl)
Abenteuer für Adrenalinhungrige: Nachdem es mit dem Quad rasant durch die Wüste rund um Marsa ...
Abenteuer für Adrenalinhungrige: Nachdem es mit dem Quad rasant durch die Wüste rund um Marsa Alam ging, halten wir an, um den Sonnenuntergang zu genießen.(Bild: Mario Aberl)

Dann wird es still und dunkel. Wir gehen nach draußen, um ganz ohne Lichtverschmutzung den klaren Sternenhimmel sowohl mit freiem Auge als auch durch ein Teleskop zu bewundern.

Zwischen Wüste und Meer, Sternen und Dugongs spüre ich noch einmal die Vielfalt dieser Region, die nicht nur ein Ort zum Sonne-Tanken ist, sondern auch ein ganz besonderes Erlebnis.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Reisen & Urlaub
19.02.2026 18:06
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Filmstarts der Woche
Neu im Kino: Eiskalt geschockt & tierisch verrückt
Folge von Donnerstag
Aktiv im Sitzen: Philipps Übungen auf dem Sessel
Chartsstar macht klar!
Von wegen „Nepo Baby“ – Ötzi kämpft wie ein Löwe
Message, Macht, Medien
Brezina zu Vorbildrolle: „Keine Fotos mit Alkohol“
Martina Reuter verrät:
„Sport eint, es war Liebe auf das erste Training“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
152.671 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
135.069 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Tirol
Auf Pensionierung folgte jetzt Gartencenter-Pleite
115.679 mal gelesen
Der Betrieb ist bereits seit Sommer 2025 geschlossen.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1676 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1591 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Kolumnen
Vertrauen verloren: Es ist Schluss mit lustig!
810 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Reisen & Urlaub
Ägypten
Marsa Alam: Wo Sie mit Dugongs schwimmen können
Trenčín
Europas Kulturhauptstadt in allen Farben
Aktivitäten & Tipps
Perfekter Wintertag in Wien
Große Streckensperren
Nur Busse: Bald keine Züge mehr vom Wiener Airport
Kärnten auf Platz 1
Heimische Campingplätze verzeichnen Rekordjahr

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf