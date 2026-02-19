Marsa Alam: Wo Sie mit Dugongs schwimmen können

Über 200 km erstrecken sich die Hotels an der Küste in der Region Marsa Alam – im Vergleich zu Hurghada eine „junge“ Destination am Roten Meer. Der Ort Marsa Alam selbst liegt rund 60 km südlich meines Hotels, das nur 15 Minuten vom Flughafen entfernt ist. Der Empfang im 5-Sterne-Hotel Jaz Elite Amara ist herzlich und professionell. Von der Lobby aus sieht man direkt auf die sieben Pools, die wie eine Treppe geradewegs zum Meer führen, das Anfang Februar 23 Grad hat.