Fastentuch – mit himmlischem Licht gezeichnet

In der Fastenzeit wird der Blick traditionell eingeschränkt. Doch genau daraus entsteht heuer ein visuelles Ereignis von seltener Intensität: In der Abtei zu Klosterneuburg hängt ein Fastentuch, das nicht nur liturgisches Zeichen ist, sondern künstlerische Wucht entfaltet. Geschaffen hat es der österreichische Fotokünstler Harald Woschitz Werke seit Jahrzehnten das Unsichtbare sichtbar machen. Sein neues Tuch basiert auf Fotografie – wörtlich: Zeichnen mit Licht. Aus dunklem Grund steigen Gestalten auf, schwebend, fast körperlos. Sie wirken wie befreite Seelen, wie Visionen zwischen Tod und Auferstehung. Kein dekoratives Kirchenbild, sondern ein meditatives Kraftfeld. Wer davorsteht, merkt rasch: Dieses Werk will nicht gefallen. Es will berühren.