What happens next?
Gasser’s last Olympic competition canceled today
The weather is throwing a spanner in the works for Anna Gasser! The women's Olympic snowboard slopestyle competition will not take place on Tuesday as planned. What happens next?
The Olympic slopestyle final for women's snowboarding with Anna Gasser has been canceled on Tuesday due to weather conditions. As announced by the organizer, it is not possible to hold the competition, originally scheduled for early afternoon (1:00 p.m.), due to the ongoing weather conditions. The further plan for the final will be announced after the team leaders' meeting on Tuesday afternoon (5 p.m.).
Gasser is competing in slopestyle for the last time at the Winter Olympics. The Carinthian athlete finished fifth in the qualifying round.
