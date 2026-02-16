Vorteilswelt
Gallhuber mit Risiko

„Ich möchte in beiden Läufen all in gehen“

Olympia
16.02.2026 21:00
Porträt von Martin Grasl
Von Martin Grasl

Vor acht Jahren hat Katharina Gallhuber im Slalom-Bewerb der Olympischen Winterspiele sensationell Bronze geholt. In Cortina heißt die Devise voller Angriff – in beiden Läufen möchte sie voll riskieren. Außerdem freut sie sich über die heute eingefahrene Silber-Medaille von Fabio Gstrein bei den Herren. 

