„Ich möchte in beiden Läufen all in gehen“

Vor acht Jahren hat Katharina Gallhuber im Slalom-Bewerb der Olympischen Winterspiele sensationell Bronze geholt. In Cortina heißt die Devise voller Angriff – in beiden Läufen möchte sie voll riskieren. Außerdem freut sie sich über die heute eingefahrene Silber-Medaille von Fabio Gstrein bei den Herren.