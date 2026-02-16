Mit Hightech-Show
China startet fulminant ins Jahr des Feuerpferdes
China hat das Jahr des Feuerpferdes mit einer glitzernden Show eingeläutet – und Stars wie Jackie Chan und Lionel Richie sorgten dafür, dass die Neujahrsgala im Staatsfernsehen weltweit Schlagzeilen machte.
Um Mitternacht nach chinesischem Mondkalender endete das Jahr der Holzschlange und übergab die Bühne dem Pferd, das für Stärke, Unabhängigkeit und manchmal auch impulsives Verhalten steht.
In der traditionellen Neujahrsgala, die in China Jahr für Jahr Millionen Zuschauer erreicht, gab es neben Gesang, Tanz und Kabarett auch wieder eine spektakuläre Robotershow. Humanoide Maschinen verschiedener chinesischer Start-ups traten diesmal als Darsteller auf, führten waghalsige Kung-Fu-Salti vor und zeigten Kampfkunstübungen.
Show als Schaufenster für Visionen
Die Gala dient nicht nur der Unterhaltung: Sie ist auch ein Schaufenster für die Visionen der Kommunistischen Partei Chinas. Hinter der Inszenierung steckt das Bestreben Pekings, Hightech-Branchen – von Künstlicher Intelligenz über Drohnen bis hin zu Elektroautos – als „neue Qualitätsproduktivkräfte“ zu fördern und damit die Wirtschaft zu stärken.
Das chinesische Neujahrsfest, auch Frühlingsfest genannt, wird nicht nur in der Volksrepublik gefeiert, sondern auch in Hongkong, Taiwan und zahlreichen asiatischen Ländern, wo Millionen Menschen den Start ins neue Jahr mit traditionellen Ritualen und modernen Shows begehen.
