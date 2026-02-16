Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Hightech-Show

China startet fulminant ins Jahr des Feuerpferdes

Ausland
16.02.2026 20:20
Vom Holzschlange-Jahr zum Feuerpferd: China startet ins neue Jahr mit Hightech-Show
Vom Holzschlange-Jahr zum Feuerpferd: China startet ins neue Jahr mit Hightech-Show(Bild: EPA/JESSICA LEE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

China hat das Jahr des Feuerpferdes mit einer glitzernden Show eingeläutet – und Stars wie Jackie Chan und Lionel Richie sorgten dafür, dass die Neujahrsgala im Staatsfernsehen weltweit Schlagzeilen machte. 

0 Kommentare

Um Mitternacht nach chinesischem Mondkalender endete das Jahr der Holzschlange und übergab die Bühne dem Pferd, das für Stärke, Unabhängigkeit und manchmal auch impulsives Verhalten steht.

In der traditionellen Neujahrsgala, die in China Jahr für Jahr Millionen Zuschauer erreicht, gab es neben Gesang, Tanz und Kabarett auch wieder eine spektakuläre Robotershow. Humanoide Maschinen verschiedener chinesischer Start-ups traten diesmal als Darsteller auf, führten waghalsige Kung-Fu-Salti vor und zeigten Kampfkunstübungen.

Show als Schaufenster für Visionen
Die Gala dient nicht nur der Unterhaltung: Sie ist auch ein Schaufenster für die Visionen der Kommunistischen Partei Chinas. Hinter der Inszenierung steckt das Bestreben Pekings, Hightech-Branchen – von Künstlicher Intelligenz über Drohnen bis hin zu Elektroautos – als „neue Qualitätsproduktivkräfte“ zu fördern und damit die Wirtschaft zu stärken.

Das chinesische Neujahrsfest, auch Frühlingsfest genannt, wird nicht nur in der Volksrepublik gefeiert, sondern auch in Hongkong, Taiwan und zahlreichen asiatischen Ländern, wo Millionen Menschen den Start ins neue Jahr mit traditionellen Ritualen und modernen Shows begehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
16.02.2026 20:20
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf