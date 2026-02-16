China startet fulminant ins Jahr des Feuerpferdes

Show als Schaufenster für Visionen

Die Gala dient nicht nur der Unterhaltung: Sie ist auch ein Schaufenster für die Visionen der Kommunistischen Partei Chinas. Hinter der Inszenierung steckt das Bestreben Pekings, Hightech-Branchen – von Künstlicher Intelligenz über Drohnen bis hin zu Elektroautos – als „neue Qualitätsproduktivkräfte“ zu fördern und damit die Wirtschaft zu stärken.