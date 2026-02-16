Stern wird ohne Supernova zum Schwarzen Loch

Neue Kategorie: „Fehlgeschlagene Supernovae“

Nach Berechnungen der Forscher fällt nur etwa ein Prozent der ursprünglichen äußeren Hülle letztlich in das Schwarze Loch – genau diese minimale Menge erzeugt das Licht, das heute noch zu beobachten ist. Gleichzeitig erlaubt die detaillierte Analyse auch Rückschlüsse auf einen ähnlichen Stern, NGC 6946-BH1, der vor über zehn Jahren entdeckt wurde. Beide Fälle scheinen Teil einer neuen Kategorie „fehlgeschlagener Supernovae“ zu sein, bei denen massereiche Sterne still zu Schwarzen Löchern werden.