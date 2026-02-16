Iran: „US-Position in Atomfrage realistischer“

Die iranische Führung zeigt sich davon wenig beeindruckt. Die Revolutionsgarden begannen am Montag ein Manöver in der Straße von Hormuz, um sich auf „potenzielle Sicherheits- und militärische Bedrohungen“ in der Wasserstraße vorzubereiten. Teheran hat bereits mehrfach gedroht, die Straße von Hormuz zu blockieren, über die etwa ein Fünftel der weltweiten Ölproduktion transportiert wird. Es stehe nicht zur Debatte, sich wegen Drohungen zu unterwerfen, teilte Araqchi mit. Er sei mit „realen Ideen für eine faire und gerechte Einigung“ in die Schweiz gekommen, sagte der Politiker, der sich bereits mit dem Direktor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, getroffen hat.