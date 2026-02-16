Sollte Putin oder ein artverwandter Blutsäufer von der Lust übermannt werden, durch Europa zu marschieren, um unsere feine, kleine Republik einzukassieren, wird die Dauer der Wehrpflicht in Österreich egal gewesen sein. Um das zu wissen, muss man kein Militärtheoretiker vom Kaliber eines Clausewitz sein.
Nun sind wir aber, ob wir wollen oder nicht, mittendrin im großen Getöse.
Bei der gestern zu Ende gegangenen Münchner Sicherheitskonferenz zitierte Deutschlands Kanzler Merz den Philosophen Peter Sloterdijk mit der Mahnung, dass Europa „seinen langen Urlaub von der Weltgeschichte beendet“ habe.
Auch wenn man sich hierzulande in neutraler Sicherheit wiegt, schadet es also nicht, wenn Kanzler Stocker morgen im Parlament mit den Regierungspartnern über seine Idee einer Volksbefragung über die Wehrpflicht reden will. Wir Österreicher sind ein redefreudiges Völkchen. Vor allem, wenn man einigermaßen sicher sein kann, dass dabei nicht wirklich etwas herauskommt. Dabei wäre es im hereinbrechenden fünften Kriegsjahr der russischen Armee gegen die Ukraine sogar für österreichische Verhältnisse keineswegs übertrieben, einen soliden Plan zu entwickeln für die Möglichkeit eines militärischen Ernstfalls.
Im Notfall könnte man noch Ein-Mann-Löcher graben, und drinnen kauernd warten, bis der Sturm vorüberzieht. Die Lagerhäuser des Raiffeisenkonzerns, der sich so gerne auf dem Feldherrnhügel sieht, könnten die Schauferln verteilen.
