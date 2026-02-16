Urlaub von der Weltgeschichte

Auch wenn man sich hierzulande in neutraler Sicherheit wiegt, schadet es also nicht, wenn Kanzler Stocker morgen im Parlament mit den Regierungspartnern über seine Idee einer Volksbefragung über die Wehrpflicht reden will. Wir Österreicher sind ein redefreudiges Völkchen. Vor allem, wenn man einigermaßen sicher sein kann, dass dabei nicht wirklich etwas herauskommt. Dabei wäre es im hereinbrechenden fünften Kriegsjahr der russischen Armee gegen die Ukraine sogar für österreichische Verhältnisse keineswegs übertrieben, einen soliden Plan zu entwickeln für die Möglichkeit eines militärischen Ernstfalls.