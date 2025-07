Wer verlässt beim Nachfolge-Rennen zuerst Deckung?

Zweiter Anlauf vom Personalchef

Pikanterweise steht in der Ausschreibung, dass die Bewerbung direkt an den Personalchef zu richten ist. Damit muss Stumptner ihre Unterlagen an Mitbewerber Tischlinger schicken. Und dieser muss seine Bewerbung seinem Vorgesetzten vorlegen – also Keplinger, bzw. Stumptner. Die Frage ist: Wer traut sich zuerst aus der Deckung und gibt damit vielleicht wichtige Infos an den Mitbewerber bzw. an die Mitbewerberin und damit die Möglichkeit, darauf zu reagieren?

Günter Tischlinger bewirbt sich übrigens schon zum zweiten Mal um den Job, war bereits anno 2021 bei der Nachfolge von Erwin Fuchs von der Personalvertretung bevorzugt worden, doch Pilsl-Favorit Keplinger bekam in Wien den Zuschlag, nachdem man sich in OÖ nicht einigen konnte.