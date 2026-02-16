Spanier stirbt tragischen Tod bei Stierkampf

Viele kritisieren Tierquälerei

Stierkämpfe haben in Spanien lange Tradition. Klassischerweise dauert eine Aufführung 20 Minuten und endet mit dem Tod des Tieres. Während des Kampfes mit dem sogenannten „Matador“ oder „Torero“ wird der Stier mit einem Dolch immer weiter verletzt, bis er am Schluss von dem Stierkämpfer in den Nacken gestochen und getötet wird. Viele sehen in dem Brauch Tierquälerei, weshalb er auch stark umstritten ist. Laut einer Umfrage lehnen selbst in Spanien knapp 80 Prozent der Menschen den Stierkampf ab.