Die Wallersee Alm wurde ein Raub der Flammen

Mitten in der Nacht auf Samstag, gegen 3 Uhr, entzündete sich die Holzhütte am Ufer des Wallersees. Umgehend eilte die Freiwillige Feuerwehr zum Brandgeschehen: Bereits beim Eintreffen stand das Gebäude in Vollbrand. Zwei Faktoren erschwerten laut dem Einsatzleiter den Löscheinsatz: Einerseits lagerten in dem Lokal Gasflaschen, andererseits bedrohte der Funkenflug mehrere dort angelegte Schiffe.