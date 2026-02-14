Die Wallersee Alm wurde ein Raub der Flammen

Löscheinsatz in der Nacht auf Samstag in Neumarkt am Wallersee für die örtliche Feuerwehr: Die Wallersee Alm, ein Holzbau direkt am See und beliebter Treffpunkt, geriet aus noch unklarer Ursache in Brand. Bereits bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude in Vollbrand.
Mitten in der Nacht auf Samstag, gegen 3 Uhr, entzündete sich die Holzhütte am Ufer des Wallersees. Umgehend eilte die Freiwillige Feuerwehr zum Brandgeschehen: Bereits beim Eintreffen stand das Gebäude in Vollbrand. Zwei Faktoren erschwerten laut dem Einsatzleiter den Löscheinsatz: Einerseits lagerten in dem Lokal Gasflaschen, andererseits bedrohte der Funkenflug mehrere dort angelegte Schiffe.
Die Einsatzkräfte konnten die aber Flammen rasch unter Kontrolle bringen und den Brand löschen. Die Wallersee Alm, ein gerade im Sommer beliebter Treffpunkt, wurde komplett zerstört. Über die Brandursache und die Höhe des Schadens gibt es noch keine Informationen – entsprechende Ermittlungen laufen.
