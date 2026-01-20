Brand bei Antiquitätenhändler: Nachbarn löschten

Brandeinsatz am Dienstagvormittag im Ortszentrum von Oberalm in Salzburg: In einem Antiquitäten-Geschäft geriet ein Teppich in Brand. Die Nachbarn reagierten sofort und löschten das Feuer. Die Feuerwehr schloss nach einer Prüfung weitere Glutnester aus. Eine verletzte Person wurde ins Spital gebracht.