Brand bei Antiquitätenhändler: Nachbarn löschten

Brandeinsatz am Dienstagvormittag im Ortszentrum von Oberalm in Salzburg: In einem Antiquitäten-Geschäft geriet ein Teppich in Brand. Die Nachbarn reagierten sofort und löschten das Feuer. Die Feuerwehr schloss nach einer Prüfung weitere Glutnester aus. Eine verletzte Person wurde ins Spital gebracht.
Gegen 9.30 Uhr erreichte der Brand-Alarm die örtliche Feuerwehr: „Zimmerbrand mit mehreren eingeschlossenen Personen“. Als die 45 Einsatzkräfte den Brandherd in dem Antiquitätengeschäft im Oberalmer Ortszentrum erreichten, konnten aufmerksame Nachbarn das Feuer löschen.
Ein Teppich war in Brand geraten. Die Floriani-Jünger befreiten daraufhin das Gebäude vom dichten Rauch und suchten mit Wärmebildkameras nach etwaigen Glutnestern, heißt es im Bericht der Feuerwehr.
Aufgrund des Einsatzes war die Halleiner Landesstraße zeitweise nur wechselseitig befahrbar. Neben der Feuerwehr standen auch Polizei und Rettung im Einsatz: Eine Person wurde leicht verletzt und ins Spital gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.