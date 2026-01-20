Vorteilswelt
Eine Person verletzt

Brand bei Antiquitätenhändler: Nachbarn löschten

Salzburg
20.01.2026 12:30
Einsatzkräfte der Feuerwehr entlüfteten das Gebäude.
Einsatzkräfte der Feuerwehr entlüfteten das Gebäude.(Bild: FF Oberalm)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Brandeinsatz am Dienstagvormittag im Ortszentrum von Oberalm in Salzburg: In einem Antiquitäten-Geschäft geriet ein Teppich in Brand. Die Nachbarn reagierten sofort und löschten das Feuer. Die Feuerwehr schloss nach einer Prüfung weitere Glutnester aus. Eine verletzte Person wurde ins Spital gebracht.

Gegen 9.30 Uhr erreichte der Brand-Alarm die örtliche Feuerwehr: „Zimmerbrand mit mehreren eingeschlossenen Personen“. Als die 45 Einsatzkräfte den Brandherd in dem Antiquitätengeschäft im Oberalmer Ortszentrum erreichten, konnten aufmerksame Nachbarn das Feuer löschen.

Ein Teppich war in Brand geraten. Die Floriani-Jünger befreiten daraufhin das Gebäude vom dichten Rauch und suchten mit Wärmebildkameras nach etwaigen Glutnestern, heißt es im Bericht der Feuerwehr.

Aufgrund des Einsatzes war die Halleiner Landesstraße zeitweise nur wechselseitig befahrbar. Neben der Feuerwehr standen auch Polizei und Rettung im Einsatz: Eine Person wurde leicht verletzt und ins Spital gebracht.

