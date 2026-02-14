Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„In vollem Gange“

Valentinstag verschärft Olympischen Kondom-Engpass

Olympia
14.02.2026 13:56
Olympia 2026 ist wohl in vielerlei Hinsicht ein Fest der Liebe.
Olympia 2026 ist wohl in vielerlei Hinsicht ein Fest der Liebe.(Bild: AFP/APA/Odd ANDERSEN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der hohe Verbrauch an Gratis-Kondomen bei Olympia in Cortina d‘Ampezzo amüsiert auch die Athletinnen und Athleten – und das Internationale Olympische Komitee. „Das Klischee ist, dass der Valentinstag im olympischen Dorf in vollem Gange ist“, sagte IOC-Sprecher Mark Adams mit einem Augenzwinkern.

0 Kommentare

„Es ist die Regel 62 der Olympischen Charta, dass es eine Kondomstory geben muss.“ Bei jeder Ausgabe der Olympischen Spiele sind die Gratis-Kondome wieder ein großes Thema.

10.000 für 2800 Athleten
Im olympischen Dorf in Cortina seien die mehreren Tausend Präservative mit dem Olympia-Logo, die für die Sportlerinnen und Sportler zur Verfügung gestellt wurden, alle weg, hatte die Tageszeitung „La Stampa“ berichtet. Unklar ist, ob es Nachschub geben wird. „Schneller, höher, weiter – gemeinsam“, zitierte Adams das olympische Motto. „10.000 wurden benutzt, 2800 Athleten – man kann es sich ausrechnen.“

Lesen Sie auch:
Bei den Olympischen Spielen geht‘s heiß her.
Das ging schnell …
Olympia-Alarm: Die Kondome sind jetzt schon aus!
13.02.2026

Eine Theorie, wie es dazu kommen konnte, äußerte die Skirennfahrerin Mialitiana Clerc aus Madagaskar. „Ich war nicht so sehr schockiert, ich weiß, dass viele Menschen bei Winterspielen Kondome nutzen.“ Clerc erinnerte sich an die Spiele von Peking vor vier Jahren. „Es gab Kartons mit Kondomen am Eingang eines jeden Gebäudes“, sagte sie. Diese seien jeden Tag aufs Neue wieder leer gewesen. „Vielleicht nehmen sie sie auch nur als Geschenk für ihre Freunde außerhalb von Olympia mit.“ Zum ersten Mal lagen 1988 bei den Sommerspielen in Seoul Kondome für die Athletinnen und Athleten parat. Bei den Spielen 2024 in Paris sollen es etwa 300.000 gewesen sein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
14.02.2026 13:56
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
186.406 mal gelesen
Wissen
Größter Weißer Hai aller Zeiten ist zurück
113.151 mal gelesen
Vor einem Jahr wurde „Contender“ mit einem Peilsender ausgestattet.
Olympia
Lindsey Vonn zeigt Horror-Bild aus dem Krankenbett
112.771 mal gelesen
Lindsey Vonn meldet sich erstmals nach ihrem schweren Sturz mit einem Foto.
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2297 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Schilling sorgt am Red Carpet für Protest-Eklat
863 mal kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
858 mal kommentiert
Mehr Olympia
Olympia-Ticker
Biathlon-Sprint der Frauen jetzt LIVE
Ungekrönt
Superstar Odermatt reist ohne Gold von Olympia ab
Keine ÖSV-Medaille
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
Es geht um Kläbo
Schummel-Ärger: Finnland legt Protest ein
„In vollem Gange“
Valentinstag verschärft Olympischen Kondom-Engpass
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf