Valentinstag verschärft Olympischen Kondom-Engpass

Eine Theorie, wie es dazu kommen konnte, äußerte die Skirennfahrerin Mialitiana Clerc aus Madagaskar. „Ich war nicht so sehr schockiert, ich weiß, dass viele Menschen bei Winterspielen Kondome nutzen.“ Clerc erinnerte sich an die Spiele von Peking vor vier Jahren. „Es gab Kartons mit Kondomen am Eingang eines jeden Gebäudes“, sagte sie. Diese seien jeden Tag aufs Neue wieder leer gewesen. „Vielleicht nehmen sie sie auch nur als Geschenk für ihre Freunde außerhalb von Olympia mit.“ Zum ersten Mal lagen 1988 bei den Sommerspielen in Seoul Kondome für die Athletinnen und Athleten parat. Bei den Spielen 2024 in Paris sollen es etwa 300.000 gewesen sein.