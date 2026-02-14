Leerstehende Wohnung für Drogenhandel missbraucht

Duo konsumierte Drogen vor Verkauf

Die Beamten eilten zur Wohnung und erwischten den 31-jährigen Algerier und den 26-jährigen Syrer geradewegs bei einem dem mutmaßlichen Suchtmittelhandel. Der 31-Jährige gestand, die Wohnung aufgebrochen zu haben, um dort Drogen zu verkaufen. Der 26-Jährige gab an, zunächst Drogen mit seinem Bekannten konsumiert und anschließend eine geringe Menge von ihm erworben zu haben.