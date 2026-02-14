Leerstehende Wohnung für Drogenhandel missbraucht

In einer leerstehenden Wohnung in Wien-Ottakring wurden Freitagabend zwei Männer bei einem mutmaßlichen Suchtmittelhandel auf frischer Tat ertappt. Der 31-jährige Algerier soll die Wohnung aufgebrochen haben, um dort seine Drogendeals abzuwickeln. Das Duo wurde vorläufig festgenommen.
Warum auf der Straße dealen, wenn eine leere Wohnung Schutz vor neugierigen Augen bietet? Das dürften sich zwei tatverdächtige Männer gedacht haben, die einen Unterschlupf für ihre Drogenübergabe suchten. Der Eigentümer staunte nicht schlecht, als er am Freitagabend gegen 18 Uhr Abend bemerkte, dass die Eingangstüre seiner Wohnung offenbar gewaltsam aufgebrochen worden war – sofort alarmierte er die Polizei.
Duo konsumierte Drogen vor Verkauf
Die Beamten eilten zur Wohnung und erwischten den 31-jährigen Algerier und den 26-jährigen Syrer geradewegs bei einem dem mutmaßlichen Suchtmittelhandel. Der 31-Jährige gestand, die Wohnung aufgebrochen zu haben, um dort Drogen zu verkaufen. Der 26-Jährige gab an, zunächst Drogen mit seinem Bekannten konsumiert und anschließend eine geringe Menge von ihm erworben zu haben.
Bargeld und große Menge Drogen sichergestellt
Bei der Durchsuchung des Rucksacks des Algeriers stellten die Beamten 33 Baggies mit Cannabis (insgesamt rund 200 Gramm), 38 Baggies mit Kokain (insgesamt rund 100 Gramm) sowie verschreibungspflichtige Medikamente sicher. Außerdem fanden sie einen vierstelligen Bargeldbetrag in szenetypischer Stückelung, mehrere elektronische Waagen, drei Mobiltelefone und mutmaßliches Einbruchswerkzeug.
Beide Männer wurden nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Gegen den 31-jährigen mutmaßlichen Einbrecher wird zudem wegen Sachbeschädigung ermittelt. Beide befinden sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam.
