Szenen einer Ehe mit hohem Wiedererkennungswert

Im Volkstheater sind die Bezirke wieder Chefsache. Direktor Jan Philipp Gloger schickt seine kurzweilig-pointierte Inszenierung des Beziehungsstückes „State of the Union“ mit Johanna Wokalek und Tjark Bernau auf Wien-Tournee. Die bejubelte Premiere fand am Freitag in der Brigittenau statt.
Die Aufgabe von Kunst, ja von Theater ist es bisweilen, mit dem eigenen Leben konfrontiert zu werden. In bequemer Distanz auf der Bühne von fremden Menschen dargestellt, auf das Wesentliche verdichtet, radikal zu Ende gedacht. Im Idealfall wird daraus ein inneres Was-Wäre-Wenn oder ein punktuelles Sich-Wiederfinden. Biografische Übereinstimmungen sind da nicht so wichtig, die emotionale Essenz bildet die Brücke. Gelingt so ein Abend, hat man viel (über sich selbst) gelacht, über das (eigene) Leben und Lieben nachgedacht, vielleicht das Nicht-ganz-so-Perfekte gedanklich umarmt.
In der jüngsten Produktion des Volkstheaters gelingt all das. Johanna Wokalek und Tjark Bernau verhandeln kurzweilig Themen einer Ehe in der Krise. Die ehrgeizige Ärztin Louise und der arbeitslose Musikjournalist Tom sind 20 Jahre verheiratet, haben zwei Kinder, die Luft ist draußen. Sie hatte eine Affäre, jetzt soll eine Paartherapie die Ehe retten. Die Gespräche des Paares vor den Sitzungen bilden das Gerüst von Hornbys pointiertem Stück „State of the Union“.
Johanna Wokalek und Bernau gelingt die ganz natürliche Balance zwischen Humor und Ernst, Leichtigkeit und Tiefe. Regisseur und Volkstheater-Direktor Jan Philipp Gloger setzt auf die Kraft des Realismus, Alltagssprache und feine Musik-Kommentare. Hier stehen die feinen Nuancen der zehn Gespräche im Vordergrund. Auch die kleinen Umbauten auf der beinahe leeren Bühne bindet er subtil ein.
Wirklich bedrohliche seelische Abgründe und Theaterdonner spart die Produktion aus. Vielleicht macht auch das sie ideal für die anstehende Tour durch die Wiener Bezirke. Die Lacher-Dichte und der Applaus der bejubelten Premiere in der VHS Brigittenau lassen das zumindest vermuten.
