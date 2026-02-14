Szenen einer Ehe mit hohem Wiedererkennungswert

Die Aufgabe von Kunst, ja von Theater ist es bisweilen, mit dem eigenen Leben konfrontiert zu werden. In bequemer Distanz auf der Bühne von fremden Menschen dargestellt, auf das Wesentliche verdichtet, radikal zu Ende gedacht. Im Idealfall wird daraus ein inneres Was-Wäre-Wenn oder ein punktuelles Sich-Wiederfinden. Biografische Übereinstimmungen sind da nicht so wichtig, die emotionale Essenz bildet die Brücke. Gelingt so ein Abend, hat man viel (über sich selbst) gelacht, über das (eigene) Leben und Lieben nachgedacht, vielleicht das Nicht-ganz-so-Perfekte gedanklich umarmt.