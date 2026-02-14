Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gold für Norwegen

ÖOC-Langläuferinnen in der Staffel starke Zehnte

Olympia
14.02.2026 13:45
Heidi Bucher, Austria‘s Lisa Achleitner, Austria‘s Katharina Brudermann und Teresa Stadlober ...
Heidi Bucher, Austria‘s Lisa Achleitner, Austria‘s Katharina Brudermann und Teresa Stadlober (von links)(Bild: AFP/APA/Anne-Christine POUJOULAT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die österreichische Langlauf-Staffel der Frauen über 4 x 7,5 km hat sich am Samstag im Olympia-Rennen in Tesero mit Rang zehn sehr gut geschlagen. Das Quartett Teresa Stadlober und Heidi Bucher jeweils im klassischen Stil sowie Katharina Brudermann und Lisa Achleitner im Skating waren weit weg von einer Überrundung, dürfen zufrieden bilanzieren.

0 Kommentare

Der Sieg ging unerwartet an Norwegens Equipe, da die favorisierten Schwedinnen durch einen Sturz von Ebba Andersson zurückfielen.

Norwegens Heidi Weng jubelt mit ihren Kolleginnen über Gold.
Norwegens Heidi Weng jubelt mit ihren Kolleginnen über Gold.(Bild: AP)

„Sehr hektisch“
Im ersten Auftritt eines weiblichen rot-weiß-roten Langlauf-Teams bei Winterspielen seit Sotschi 2014 legte Stadlober als Startläuferin die Basis, als Vierte mit 9,9 Sek. Rückstand auf die da noch vorangelegenen Schwedinnen verlor sie aber doch etwas mehr als erhofft. „Die Runde war sehr hektisch“, sagte die Salzburgerin im ORF-Interview. „Die Verhältnisse sind sehr tief, es hat Stürze gegeben. Die Spuren brechen, das macht es nicht einfach.“ Bei vier Spuren und 19 Staffeln sei es schwierig gewesen, sich vorzuarbeiten. „Es ärgert mich, dass ich nicht vor laufen habe können.“

  Ihre Teamkolleginnen hielten sich freilich gut. Bucher verlor – auch durch den Rückfall Schwedens – nur einen Rang, hielt den Rückstand auf die dann schon in Front gelegenen Norwegerinnen mit 43,0 Sek. in Grenzen. „Es war ein richtig gutes Rennen von mir, ich habe mein Bestes zeigen können“, jubelte die erst 19-Jährige. Im freien Stil lief Brudermann ihr Tempo, fiel u.a. hinter die aufholende Doppel-Olympiasiegerin Frida Karlsson zurück und übergab als Achte (+2:15,8) an Lisa Achleitner. Die verlor noch zwei Positionen, brachte aber das erhoffte Top-Ten-Ergebnis ins Ziel (+4:49,0 Min.).

Lesen Sie auch:
Ebba Andersson überschlug sich im Staffel-Rennen wild, der rechte Ski haute ab.
Malheur in der Loipe
Überschlag, Ski weg – und trotzdem Olympia-Silber
14.02.2026

Andersson-Lapsus warf blau-gelben Favoriten zurück
Die sowohl im Skiathlon wie auch über 10 km hinter Karlsson auf Rang zwei gekommene Andersson erwischte einen ganz schlechten Tag, nach einem Sturz musste sie für einen Skiwechsel etliche Meter im Gehschritt zurücklegen. Die so danach bloß als Achte losgelaufene Karlsson machte vier Plätze gut, aber nicht viel Zeit. Für Schlussläuferin Jonna Sundling war da nicht mehr als der Vorstoß auf den Silberrang möglich, vor Finnland (+1:14,7). Gold holten mit 50,9 Sek. Vorsprung die Norwegerinnen Kristin Fosnaes, Astrid Oeyre Slind, Karoline Simpson-Larsen und Heidi Weng.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
14.02.2026 13:45
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
186.406 mal gelesen
Wissen
Größter Weißer Hai aller Zeiten ist zurück
113.151 mal gelesen
Vor einem Jahr wurde „Contender“ mit einem Peilsender ausgestattet.
Olympia
Lindsey Vonn zeigt Horror-Bild aus dem Krankenbett
112.771 mal gelesen
Lindsey Vonn meldet sich erstmals nach ihrem schweren Sturz mit einem Foto.
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2297 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Schilling sorgt am Red Carpet für Protest-Eklat
863 mal kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
858 mal kommentiert
Mehr Olympia
Ungekrönt
Superstar Odermatt reist ohne Gold von Olympia ab
Keine ÖSV-Medaille
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
Es geht um Kläbo
Schummel-Ärger: Finnland legt Protest ein
„In vollem Gange“
Valentinstag verschärft Olympischen Kondom-Engpass
Gold für Norwegen
ÖOC-Langläuferinnen in der Staffel starke Zehnte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf