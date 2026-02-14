ÖOC-Langläuferinnen in der Staffel starke Zehnte

„Sehr hektisch“

Im ersten Auftritt eines weiblichen rot-weiß-roten Langlauf-Teams bei Winterspielen seit Sotschi 2014 legte Stadlober als Startläuferin die Basis, als Vierte mit 9,9 Sek. Rückstand auf die da noch vorangelegenen Schwedinnen verlor sie aber doch etwas mehr als erhofft. „Die Runde war sehr hektisch“, sagte die Salzburgerin im ORF-Interview. „Die Verhältnisse sind sehr tief, es hat Stürze gegeben. Die Spuren brechen, das macht es nicht einfach.“ Bei vier Spuren und 19 Staffeln sei es schwierig gewesen, sich vorzuarbeiten. „Es ärgert mich, dass ich nicht vor laufen habe können.“