ÖFB-Legionär Kevin Danso hat einen neuen Trainer

Der ehemalige Innenverteidiger Tudor führte Juventus in der vergangenen Saison auf Platz vier, der Kroate musste nach acht Spielen ohne Sieg mit den Turinern im Oktober des Vorjahres aber gehen. Das erste Spiel als Tottenham-Trainer für den 47-Jährigen wird das Nordlondon-Derby gegen Tabellenführer Arsenal am 22. Februar.