ÖFB-Legionär Kevin Danso hat einen neuen Trainer

„Zu wenig!“ ÖSV-Pechvogel geht erneut leer aus
Knallharte Analyse
Der strauchelnde Premier-League-Klub Tottenham hat Igor Tudor bis Saisonende zum neuen Cheftrainer ernannt. Der ehemalige Coach von Olympique Marseille oder zuletzt Juventus Turin ist beim Arbeitgeber von Kevin Danso der Nachfolger von Thomas Frank, von dem sich die Spurs am Mittwoch getrennt hatten.
Der ehemalige Innenverteidiger Tudor führte Juventus in der vergangenen Saison auf Platz vier, der Kroate musste nach acht Spielen ohne Sieg mit den Turinern im Oktober des Vorjahres aber gehen. Das erste Spiel als Tottenham-Trainer für den 47-Jährigen wird das Nordlondon-Derby gegen Tabellenführer Arsenal am 22. Februar.
Tottenham befindet sich aktuell fünf Zähler von der Abstiegszone entfernt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.