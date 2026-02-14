Sekundenschlaf! Lenker verliert Kontrolle über Bus

Das hätte böse enden können: In den frühen Morgenstunden am Freitag fielen dem Lenker eines Reisebusses auf der S2 in Wien-Donaustadt kurzzeitig die Augen zu – er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Bus geriet ins Schleudern und kam erst auf einer Böschung zum Stillstand. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt.
Über Stock und Stein – so lässt sich die Irrfahrt des Busses wohl am besten beschreiben. Nach einem Sekundenschlaf des 50-jährigen österreichischen Lenkers um 5 Uhr früh kam der Bus zunächst von der Straße ab, landete auf dem Pannenstreifen des angrenzenden Grünstreifens und blieb an der dortigen Böschung stehen. Dabei kippte der Bus stark zur Seite, die Insassen wurden durch die holprigen Auf- und Abbewegungen und die Neigung des Busses leicht verletzt.
Außentür bei Bus abgerissen
Der Lenker schaffte es schließlich, den Bus wieder zu stabilisieren und auf die Fahrbahn zurückzulenken, wo er sofort den Notruf absetzte. Eine 29-jährige Frau musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden, konnte aber später nach Hause entlassen werden. Am Bus entstand ein erheblicher Schaden – unter anderem wurde die vordere Außenschwenktür abgerissen.
Anzeige und Führerscheinentzug
Aufgrund seines „außergewöhnlichen Ermüdungszustandes“ durfte der 50-Jährige nicht weiterfahren, sein Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen, berichtet die Polizei am Samstag. Er wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie nach verkehrsrechtlichen Bestimmungen angezeigt. Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrsunfallkommando übernommen.
