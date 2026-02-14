Sekundenschlaf! Lenker verliert Kontrolle über Bus

Über Stock und Stein – so lässt sich die Irrfahrt des Busses wohl am besten beschreiben. Nach einem Sekundenschlaf des 50-jährigen österreichischen Lenkers um 5 Uhr früh kam der Bus zunächst von der Straße ab, landete auf dem Pannenstreifen des angrenzenden Grünstreifens und blieb an der dortigen Böschung stehen. Dabei kippte der Bus stark zur Seite, die Insassen wurden durch die holprigen Auf- und Abbewegungen und die Neigung des Busses leicht verletzt.