US-Amerikaner McRae läuft Hallen-Weltrekord

Der US-Amerikaner Khaleb McRae hat am Freitag (Ortszeit) bei einem Hallen-Meeting in Fayetteville im US-Staat Arkansas einen neuen 400-m-Weltrekord aufgestellt. Der WM-Zweite mit der 4x400-m-Staffel im vergangenen September in Tokio drückte die bisherige Bestmarke um fünf Hundertstel auf 44,52 Sekunden.