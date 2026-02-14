US-Amerikaner McRae läuft Hallen-Weltrekord

„Zu wenig!“ ÖSV-Pechvogel geht erneut leer aus
Knallharte Analyse
Der US-Amerikaner Khaleb McRae hat am Freitag (Ortszeit) bei einem Hallen-Meeting in Fayetteville im US-Staat Arkansas einen neuen 400-m-Weltrekord aufgestellt. Der WM-Zweite mit der 4x400-m-Staffel im vergangenen September in Tokio drückte die bisherige Bestmarke um fünf Hundertstel auf 44,52 Sekunden.
Diese (44,57) hatte McRaes Landsmann Kerron Clement vor 21 Jahren erzielt. Der Freiluft-Rekord liegt bei 43,03 und wird vom Südafrikaner Wayde van Niekerk gehalten.
Nicht anerkannt
US-Athlet Michael Norman sowie der Kanadier Christopher Morales Williams hatten die Distanz in der Halle ebenfalls schon in 44,52 bzw. in 44,49 Sekunden zurückgelegt. Die beiden Zeiten wurden aber nicht als Weltrekord anerkannt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.