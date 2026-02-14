Gasser: Keine Medaille, aber Freude über Umarmung

Staffelübergabe an Murase

Erstmals hieß am Montag eine Olympiasiegerin im Big Air bei den Snowboard-Freestylern nicht Anna Gasser. Bei der dritten Auflage auf der größten Sportbühne der Welt waren die jungen Wilden stärker. „Heute habe ich die Big-Air-Krone weitergereicht an die nächste Generation“, sagte Gasser nach Platz acht. Gold holte wie bei der WM im Vorjahr und zuletzt bei den X-Games Kokomo Murase.