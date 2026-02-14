Gasser: Keine Medaille, aber Freude über Umarmung

Bei den Olympischen Spielen musste Anna Gasser den Thron im Big Air räumen. Als Aufmunterung gab’s jedoch eine Umarmung von Rap-Legende Snoop Dogg.
„Keine Medaille im Big Air, aber ich habe eine Umarmung von Coach Snoop bekommen“, schreibt Gasser am Freitagabend via Instagram und fügt zwei Schnappschüsse sowie ein Video hinzu. „Danke, ich werde mein Bestes im Slopestyle geben.“
In Paris 2024 war er bereits ein Star, nun ist Snoop Dogg zurück im Zeichen der olympischen Ringe: Die Rap-Ikone ist auch bei den Winterspielen in Mailand/Cortina für den US-Sender NBC dabei und sorgt bei den Fans für Begeisterung. Und offenbar auch bei den Sportlern.
Staffelübergabe an Murase
Erstmals hieß am Montag eine Olympiasiegerin im Big Air bei den Snowboard-Freestylern nicht Anna Gasser. Bei der dritten Auflage auf der größten Sportbühne der Welt waren die jungen Wilden stärker. „Heute habe ich die Big-Air-Krone weitergereicht an die nächste Generation“, sagte Gasser nach Platz acht. Gold holte wie bei der WM im Vorjahr und zuletzt bei den X-Games Kokomo Murase.
