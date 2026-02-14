„Keine Wähler-ID verrückter als offene Grenzen“

„Verrückter als Männer in Frauensport“

Trump in einem Beitrag (siehe unten) auf Truth Social: „Wir können nicht länger zulassen, dass die Demokraten mit KEINER WÄHLER-ID davonkommen. Diese Leute sind schrecklich, schändliche BETRÜGER. Sie haben alle möglichen Gründe erfunden, warum sie nicht verabschiedet werden sollte und lachen dann dreist hinter verschlossenen Türen (...) Keine Wähler-ID ist sogar noch verrückter und lächerlicher als Männer im Frauensport, offene Grenzen oder Transgender für jedermann (...)“