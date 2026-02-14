Versteckte Botschaften auf dem Wiener Opernball

Es fing damit an, dass ein TikTok-Video des Bundespräsidenten viral ging, in dem der 82-Jährige den Frackzwang erklärte. Später erinnerte Alexander Van der Bellen daran, dass in Europa geografisch gesehen mehr Menschen leben als in den USA und Russland zusammen, eine eindeutige Botschaft. Derer gab es mehrere an diesem Abend.