Versteckte Botschaften auf dem Wiener Opernball

Der Ball der Bälle, die Nacht der Nächte. Wieder einmal hat der traditionsreiche Wiener Opernball den Glanz und die Walzerseligkeit unseres Landes in die Welt hinausgetragen. So strahlt und klingt Österreich!
Es fing damit an, dass ein TikTok-Video des Bundespräsidenten viral ging, in dem der 82-Jährige den Frackzwang erklärte. Später erinnerte Alexander Van der Bellen daran, dass in Europa geografisch gesehen mehr Menschen leben als in den USA und Russland zusammen, eine eindeutige Botschaft. Derer gab es mehrere an diesem Abend.
Die Außenministerin tanzte in einem Europa-blauen, mit EU-Sternen besetzten Ballkleid an. Lena Schilling, die als EU-Abgeordnete selbst über 10.000 Euro verdient, fühlte sich bemüßigt, am Roten Teppich gegen Reiche zu demonstrieren. „Tax the Rich! Save the Climate!“ stand in roter Schrift auf ihrem weißen Kleid.
SPÖ-Chef Andreas Babler hatte Max, einen Freund mit Down-Syndrom, an seiner Seite. Die Botschaft sollte wohl Inklusion lauten. Und das Würstel in der Kantine danach vielleicht die Nähe zum Volk?
Auf die Regierungsloge, in der dieses Mal der Kanzler fehlte, blickte aus einer seiner beiden Logen vis-a-vis, aber einen Rang höher, Ex-Kanzler Sebastian Kurz hinab. Auch eine versteckte Botschaft.
Das Schöne ist: Tausenden Ballgästen fielen diese Selbstinszenierungen nicht einmal auf. Die Damen und Herren könnten das nächste Mal also einfach den Abend genießen.
