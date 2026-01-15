US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München

Dieses Jahr war die Teilnahme der rechtsextremen AfD wieder strittig. So hatte zum Beispiel die CSU einen Ausschluss gefordert, mit Kontakten nach Russland und China sowie einem möglichen Sicherheitsrisiko begründet. Der neue Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, erlaubte der Partei schließlich die Teilnahme. So könne sie nicht erneut behaupten, „Opfer von Diskriminierung“ zu sein und aus dem „politischen Leben in Deutschland ausgegrenzt und ausgeschlossen“ zu werden. Die Partei bestätigte bereits, nach München kommen zu wollen.