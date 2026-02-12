Experten sehen „Lücke“ bei nuklearer Abschreckung

Drei teils umstrittene Wege

Die Forscher analysieren fünf mögliche Optionen für die künftige Ausrichtung. Dazu zählen das weitere Vertrauen auf die nukleare Abschreckung durch die USA sowie eine Stärkung der europäischen Atommächte Großbritannien und Frankreich. Darüber hinaus prüfen sie drei teils umstrittene Wege: den Aufbau einer gemeinsamen europäischen nuklearen Abschreckung, unabhängige Schritte einzelner Staaten sowie Investitionen in eine rein konventionelle Abschreckung ohne Atomwaffen.