Erbkrimi: Ziehsohn (53) kehrt an Tatort zurück

Blutverschmierter Teppich im Kofferraum

Damit nicht genug, wollte der zweifache Vater bei einem Häfen-Besuch seinen Sohn (16) per handschriftlichem Zettel mit einem Golf GTI bestechen, damit dieser die Witwe dazu bringt, ihre Aussage zurückzunehmen. Sie wäre selbst gestürzt und auf die Scherben gefallen. Blöd nur, dass der blutverschmierte Teppich im Kofferraum des 53-Jährigen versteckt lag und die Scherben im Glascontainer entsorgt waren ...