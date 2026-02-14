Kaputte Straße löst Zwist in Pingauer Gemeinde aus

Nur in einer Sache sind sich alle Beteiligten bei der Zufahrt zur Duxeralm in Krimml einig: Die Straße ist nach mehreren Jahrzehnten kaputt und muss saniert werden. An der Finanzierung entzündete sich aber eine langwierige Diskussion. Mittendrin der grüne Landtagsabgeordnete Simon Heilig-Hofbauer. Er hat vergangenes Jahr schon eine Landtagsanfrage zur Causa gestellt und jetzt noch einmal eine Anfrage an die Gemeinde nach dem Informationsfreiheitsgesetz.