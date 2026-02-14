Alexandri-Drillinge: „Das ist fast unmöglich!“

Nachteil gegenüber der Top-Konkurrenz

Zuletzt absolvierten die Alexandris ein gutes Camp mit einer französischen Trainerin. Diese kann aber leider momentan nicht nach Österreich ziehen. Weil sie zu dritt sind, kann zwar Vasiliki das Duett ihrer Schwestern betrachten und diese ihre Solo-Übungen, was aber zeitintensiv ist. Entweder kann man nur drei statt sieben Stunden trainieren oder man ist 15 in der Halle. „So wie es jetzt ist, ist es im Spitzensport fast unmöglich“, weist Vaso darauf hin, dass dies ein Nachteil gegenüber der Top-Konkurrenz ist. „Aber wir machen das Beste daraus.“