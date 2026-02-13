Keine neue Aufteilung bei den Sozialfondskosten

Würde das Land die rund 75 Millionen Euro, die sich die Gemeinden allein in diesem Jahr einsparen würden, übernehmen, könnte das Land in anderen Bereichen kaum noch investieren. „Gemeinden bald nicht mehr handlungsfähig“Das Verständnis über die Abfuhr hielt sich in Grenzen: „Es geht nicht um eine Kostenverschiebung zwischen Land und Gemeinden, sondern schlicht und ergreifend um die Handlungsfähigkeit unserer Gemeinden und damit um die Lebensqualität der Menschen vor Ort“, betonten die Zuständigen des Gemeindeverbands in einer Aussendung.