Bei der Generalprobe steht die Effizienz im Fokus

Für die Frauen des SCR Altach steht am Sonntag (15.15) das letzte Testspiel der Frühjahrsvorbereitung auf dem Programm, der TSV Tettnang aus der deutschen Oberliga kommt ins Schnabelholz. Und da will sich das Team von Bernhard Summer noch einmal Selbstvertrauen holen.
Mit Tettnang empfangen die Altacherinnen heute einen niederklassigeren Gegner aus der deutschen Oberliga, einer, gegen den man sich vor dem Bundesligaauftakt beim LASK am nächsten Wochenende noch einmal Selbstvertrauen holen will. Und dabei genau auf die Effizienz schauen wird. „Chancen in Tore umzumünzen, das ist bisher noch unser großes Manko“, weiß Coach Bernhard Summer, „hoffentlich können wir das gegen den heutigen Gegner verbessern.“
Letzte Eindrücke
Der Kader der Altacherinnen ist bis auf wenige Ausnahmen fit und komplett. 18 Feldspielerinnen und drei Torfrauen hat Summer heute dabei, wird bei der Generalprobe noch einmal alle seiner Spielerinnen zum Einsatz kommen lassen. „Zur Halbzeit wird es einen regen Wechsel geben“, sagt der 58-Jährige, „es werden noch einmal letzte Eindrücke für mich sein. Aber mehr oder weniger habe ich die Startelf für den LASK schon im Kopf.“
