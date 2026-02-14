Bei der Generalprobe steht die Effizienz im Fokus

Letzte Eindrücke

Der Kader der Altacherinnen ist bis auf wenige Ausnahmen fit und komplett. 18 Feldspielerinnen und drei Torfrauen hat Summer heute dabei, wird bei der Generalprobe noch einmal alle seiner Spielerinnen zum Einsatz kommen lassen. „Zur Halbzeit wird es einen regen Wechsel geben“, sagt der 58-Jährige, „es werden noch einmal letzte Eindrücke für mich sein. Aber mehr oder weniger habe ich die Startelf für den LASK schon im Kopf.“