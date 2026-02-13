„Ein Wahnsinn, dass ich das so etwas erleben darf“

„Ein Wahnsinn! Ich fahre zu Olympia und Izzi Hämerle holt die Goldmedaille! Dass ich das erleben darf“, wiederholte Andreas Brugger immer und immer wieder, als er am frühen Donnerstagabend mit knapp 40 weiteren Fans aus dem Montafon die Heimreise aus Livigno antrat. Eine – vom Montafon Event-Team um Josef Manahl perfekt organisierte – Reise, die frühmorgens in Schruns begonnen hatte.