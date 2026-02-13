„Ein Wahnsinn, dass ich das so etwas erleben darf“
Fans feierten Hämmerle
2022 konnte sich Alessandro Hämmerle olympisches Gold im Snowboardcross holen. Ein Kunststück, das der Vorarlberger nun in Italien wiederholte. Anders als in China konnten am Donnerstag aber zahlreiche Fans aus der Montafoner Heimat live vor Ort zuschauen, mitfeiern und ihr Glück kaum fassen...
„Ein Wahnsinn! Ich fahre zu Olympia und Izzi Hämerle holt die Goldmedaille! Dass ich das erleben darf“, wiederholte Andreas Brugger immer und immer wieder, als er am frühen Donnerstagabend mit knapp 40 weiteren Fans aus dem Montafon die Heimreise aus Livigno antrat. Eine – vom Montafon Event-Team um Josef Manahl perfekt organisierte – Reise, die frühmorgens in Schruns begonnen hatte.
