Alkolenker prallt mit Pkw gegen Betonmauer

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Bregenzerwälder Gemeinde Sibratsgfäll zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 24-jähriger Mann verletzt wurde – er war mit seinem Pkw gegen eine Betonmauer gekracht.
Der Vorfall ereignete sich gegen 1.30 Uhr auf der L24: In einer Linkskurve verlor der 24-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug – dieses kam von der Straße ab und prallte frontal gegen eine direkt neben der Fahrbahn befindliche Betonmauer.
Verletzungen und Rettungseinsatz
Der Lenker erlitt beim Crash eine Kopfverletzung in Form einer Rissquetschwunde und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins LKH Bregenz transportiert. Am Pkw entstand voraussichtlich Totalschaden. Am Steuer sitzen hätte der 24-Jährige nicht mehr dürfen: Ein von der Polizei durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,46 Promille.
