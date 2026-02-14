Alkolenker prallt mit Pkw gegen Betonmauer

Verletzungen und Rettungseinsatz

Der Lenker erlitt beim Crash eine Kopfverletzung in Form einer Rissquetschwunde und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins LKH Bregenz transportiert. Am Pkw entstand voraussichtlich Totalschaden. Am Steuer sitzen hätte der 24-Jährige nicht mehr dürfen: Ein von der Polizei durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,46 Promille.