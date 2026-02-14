Emotionen pur bei Arianes Empfang in Möggers

Olympiasiegerin Ariane Rädler wurde in ihrer Heimatgemeinde Möggers gebührend gefeiert, die Turnhalle war zum Bersten gefüllt mit Menschen, die sich unglaublich für das sympathische Ski-Ass freuten.
Emotionen, Freude, Jubel, Tränen! Alles war dabei, als Vorarlbergs Olympiasiegerin Ariane Rädler in Möggers empfangen wurde. Das ganze Dorf und viele mehr versammelten sich in der Turnhalle der Volksschule. Das ging der 31-Jährigen unter die Haut: „Ich danke Euch allen, ihr habt mich im Lauf meiner Karriere immer sensationell unterstützt“, sagte die Skirennläuferin. Als sie dann ihre speziellen Freunde, ihre Familie und die Gemeinde in der Dankesrede erwähnte, kullerten die Tränen über ihre Wangen. Berührende Momente...
Bürgermeister Lukas Greussing moderierte den Empfang. Rädler wurde zur Ehrenbürgerin ernannt, die Piste beim Luggi-Leitner-Lift, wo sie einst die ersten Schwünge gezogen hat, in Ariane Rädler-Olympiapiste umbenannt.
Olympiasieger unter sich
Viel Prominenz war dabei: Landeshauptmann Markus Wallner, Sportlandesrätin Martina Rüscher. ÖSV-Vizepräsident Stefan Jochum, VSV-Präsident Peter Scrivener, Olympia-Stützpunkt-Leiter Sebastian Manhart.
Und vor allem die beiden Warther Olympiasieger Hubert und Johannes Strolz sowie ihre Familie freuten sich sehr mit unserer sympathischen Olympiasiegerin.
