Emotionen pur bei Arianes Empfang in Möggers

Emotionen, Freude, Jubel, Tränen! Alles war dabei, als Vorarlbergs Olympiasiegerin Ariane Rädler in Möggers empfangen wurde. Das ganze Dorf und viele mehr versammelten sich in der Turnhalle der Volksschule. Das ging der 31-Jährigen unter die Haut: „Ich danke Euch allen, ihr habt mich im Lauf meiner Karriere immer sensationell unterstützt“, sagte die Skirennläuferin. Als sie dann ihre speziellen Freunde, ihre Familie und die Gemeinde in der Dankesrede erwähnte, kullerten die Tränen über ihre Wangen. Berührende Momente...