Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Olympiasiegerin Rädler

Emotionen pur bei Arianes Empfang in Möggers

Vorarlberg
14.02.2026 18:25
Emotionen pur bei Ariane Rädler beim Empfang in ihrer Heimatgemeinde.
Emotionen pur bei Ariane Rädler beim Empfang in ihrer Heimatgemeinde.(Bild: GEPA)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Olympiasiegerin Ariane Rädler wurde in ihrer Heimatgemeinde Möggers gebührend gefeiert, die Turnhalle war zum Bersten gefüllt mit Menschen, die sich unglaublich für das sympathische Ski-Ass freuten. 

0 Kommentare

Emotionen, Freude, Jubel, Tränen! Alles war dabei, als Vorarlbergs Olympiasiegerin Ariane Rädler in Möggers empfangen wurde. Das ganze Dorf und viele mehr versammelten sich in der Turnhalle der Volksschule. Das ging der 31-Jährigen unter die Haut: „Ich danke Euch allen, ihr habt mich im Lauf meiner Karriere immer sensationell unterstützt“, sagte die Skirennläuferin. Als sie dann ihre speziellen Freunde, ihre Familie und die Gemeinde in der Dankesrede erwähnte, kullerten die Tränen über ihre Wangen. Berührende Momente...

Kein Platz frei in der Turnhalle Möggers.
Kein Platz frei in der Turnhalle Möggers.(Bild: GEPA)

Bürgermeister Lukas Greussing moderierte den Empfang. Rädler wurde zur Ehrenbürgerin ernannt, die Piste beim Luggi-Leitner-Lift, wo sie einst die ersten Schwünge gezogen hat, in Ariane Rädler-Olympiapiste umbenannt.

Olympiasieger unter sich: Ariane Rädler und Johannes Strolz.
Olympiasieger unter sich: Ariane Rädler und Johannes Strolz.(Bild: GEPA)

Olympiasieger unter sich
Viel Prominenz war dabei: Landeshauptmann Markus Wallner, Sportlandesrätin Martina Rüscher. ÖSV-Vizepräsident Stefan Jochum, VSV-Präsident Peter Scrivener, Olympia-Stützpunkt-Leiter Sebastian Manhart.

Auch Sportlandesrätin Martina Rüscher und Landeshauptmann Markus Wallner gratulierten der ...
Auch Sportlandesrätin Martina Rüscher und Landeshauptmann Markus Wallner gratulierten der frischgebackenen Olympiasiegerin.(Bild: GEPA)

Und vor allem die beiden Warther Olympiasieger Hubert und Johannes Strolz sowie ihre Familie freuten sich sehr mit unserer sympathischen Olympiasiegerin.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
14.02.2026 18:25
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
3° / 4°
Symbol Regen
Bludenz
4° / 6°
Symbol Regen
Dornbirn
4° / 6°
Symbol Regen
Feldkirch
3° / 7°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
189.495 mal gelesen
Wissen
Größter Weißer Hai aller Zeiten ist zurück
114.995 mal gelesen
Vor einem Jahr wurde „Contender“ mit einem Peilsender ausgestattet.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
101.373 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2325 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Schilling sorgt am Red Carpet für Protest-Eklat
863 mal kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
836 mal kommentiert
Mehr Vorarlberg
Gerechtes Remis
Nullnummer bei TSV Hartberg gegen SCR Altach!
Olympiasiegerin Rädler
Emotionen pur bei Arianes Empfang in Möggers
Altachs Frauen testen
Bei der Generalprobe steht die Effizienz im Fokus
„Vögels Lexikon“
„Siach“: Zwischen Beleidigung und Bewunderung
Crash in Sibratsgfäll
Alkolenker prallt mit Pkw gegen Betonmauer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf